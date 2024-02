Quand la bonne idée de Google s’invite aussi sur le navigateur de Microsoft

Microsoft Edge pourrait avoir une fonction de recherche qui consiste à entourer un contenu (image, texte). Ce alors même que Google vient de l'implémenter sur certains smartphones Android. Cette fonctionnalité permettra de déclencher Copilot, l'IA de Microsoft.

Ce 1er février, Google lançait Circle to Search, une fonctionnalité disponible sur les Pixel 8 et Galaxy S24 consistant à entourer un élément dans n’importe quelle application pour entamer une recherche sur Google. Microsoft travaillerait à faire la même chose sur la version PC de son navigateur, Edge.

Entourez pour utiliser Copilot : cette fonctionnalité d’Edge qui ressemblerait beaucoup à celle de Google

C’est Windows Report qui écrit avoir remarqué un nouveau paramètre dans la version Canary de Microsoft Edge (qui sert à tester les fonctionnalités en avant-première). Il permet d’activer « Circle to Copilot » qui, pour le moment, ne fonctionne pas. À l’heure actuelle, Microsoft n’a pas encore annoncé officiellement cet ajout : on ignore quand il devrait arriver, si c’est le cas un jour.

On trouve toutefois un texte indiquant à quoi sert la fonctionnalité « Dessinez un cercle autour de l’objet et voilà ! Il sera ajouté à la boîte de dialogue dans la barre latérale de Copilot. Vous pourrez alors interroger Copilot à ce sujet et obtenir une réponse. » Il semblerait donc qu’il s’agisse d’une recherche dite multimodale, s’appuyant à la fois sur de l’image (l’élément entouré sur notre écran) et du texte (notre question). En plus des images, on pourrait sélectionner du texte en l’entourant, en utilisant sa souris. En fait, il est déjà possible de sélectionner du texte et de demander à Copilot d’obtenir des réponses : avec Circle to Copilot, la manipulation serait simplement plus facile.

Pour l’instant, Microsoft ne concurrence pas réellement Google. Pour ce dernier, son « Circle to Search » n’est disponible que sur Android, quand « Circle to Copilot » ne serait disponible que sur PC a priori. Mais rien n’empêche Microsoft de l’ajouter plus tard aux versions mobiles d’Edge. Rien n’empêcherait non plus Google d’ajouter sa fonctionnalité à Chrome par exemple.

