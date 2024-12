Google Pixel : les meilleurs smartphones pour la photo à prix réduits chez Boulanger

Référence absolue de l’industrie en matière de photographie sur smartphone, Google frappe fort avec des réductions sur plusieurs de ses modèles référence, de l’entrée de gamme jusqu’au premium.

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Google arrive à temps pour les fêtes de fin d’année avec plusieurs offres alléchantes sur ses Pixel. Un excellent photophone pour pas cher avec le Pixel 7a, un appareil puissant taillé pour l’avenir avec le Pixel 8 Pro et une gamme Pixel 9 qui s’intéresse aux bienfaits de l’IA : il y en a pour tous les goûts et tous les budgets chez Boulanger.

Des smartphones IA Ready pour vous faciliter la vie au quotidien

S’il est une chose qui démarque les smartphones signés Google (au-delà de leurs capacités photos), c’est bien leur utilisation de l’IA. La plupart des modèles actuels (du Pixel 7a au très récent Pixel 9) utilisent, en effet, pleinement les capacités de la puce Tensor pour offrir des fonctionnalités inédites, et très pratiques.

Grâce à Circle to Search, par exemple, vous pourrez entourer quelque chose sur une image ou dans un film afin de lancer une recherche Google. Besoin de retoucher une photo ? La retouche magique est là pour vous aider à sublimer vos images. Gemini, l’IA maison est aussi de la partie pour vous assister au quotidien et répondre aux nombreuses questions que vous pourriez lui poser.

Google Pixel 7a : il a tout d’un grand (sauf le prix)

Chez Google, l’entrée de gamme n’est pas synonyme de produit au rabais. Preuve en est avec le Pixel 7a qui dispose de toutes les caractéristiques essentielles d’un bon smartphone, à commencer par un magnifique écran OLED de 6,1 pouces très fluide à l’usage (merci le 90 Hz). Puissant grâce au Tensor G2 et plutôt léger, il s’adresse avant tout à celles et ceux qui cherchent un téléphone au format contenu tout en étant très polyvalent en photo.

Le Pixel 7a // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Avec son capteur principal de 64 mégapixels, il profite de tout le savoir-faire de Google en matière de traitement photographique pour des clichés très détaillés aux couleurs parfaites et au piqué saisissant. Aussi à l’aise en basse lumière qu’en vidéo (4K60), il immortalisera sans problème tous les moments importants de votre vie. Le Google Pixel 7a est tout simplement le meilleur photophone dans cette gamme de prix. Vous pouvez actuellement l‘obtenir pour 349 euros en allant faire un tour chez Boulanger.

Google Pixel 8 Pro : au moins 7 ans de tranquillité…

Décote assez incroyable pour le Pixel 8 Pro, fleuron de la gamme de Google en matière de smartphone. Très puissant et fluide avec son écran OLED 120 Hz, il est taillé pour le multitâche et supportera sans problème n’importe quel usage intensif, particulièrement professionnel. Capable de tout côté photo et vidéo – téléobjectif, traitement parfait en basse lumière, stabilisation vidéo, mode portrait irréprochable, ultra grand-angle pas gadget – le Pixel 8 Pro bénéficie également de fonctionnalités IA innovantes qui raviront les technophiles avertis.

Pixel 8 Pro // Source : Google

Son design réussi, fort d’un dos mat et de bords agréables au toucher, est sublimé par une interface impeccable d’ergonomie et de fonctionnalités. Une fois encore, c’est le top du top que nous propose le constructeur américain. Preuve de la confiance de Google en son modèle, le suivi sur le long terme (7 ans de mises à jour assurées !) assure une durabilité record pour un smartphone qui regarde les modèles Pro d’Apple dans les yeux. En ce moment, le Pixel 8 Pro est disponible pour 600 euros chez Boulanger.

Google Pixel 9 : l’IA au service d’un excellent smartphone

Dernier modèle en date de la marque américaine, le Google Pixel 9 dispose des mêmes atouts que ses congénères – module photo performant, interface et fonctionnalités au top, écran Oled fluide – et y ajoute de nombreuses innovations liées à l’IA qui touchent à de nombreux aspects. Ajouter une personne, générer un décor ou modifier les couleurs font ainsi partie des possibilités offertes par l’intelligence artificielle en photo, entre autres surprises.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour les fêtes de fin d’année, Google s’associe à Boulanger pour raboter grandement le prix de son Pixel 9. Tous les modèles de la gamme – écran normal ou XL, 128 ou 256 Go – profitent d’emblée de 100 € de réduction, auxquels s’ajoutent 100 € supplémentaires de bonus rachat. 200 € de remise cumulée, en plus du tarif de reprise de votre ancien smartphone (qui dépend du modèle et de son état), vous permettront de profiter des dernières avancées de Google à prix doux. Juste à temps pour les fêtes !