Ça se confirme, l’Asus Zenfone 12 Ultra est un ROG Phone avec une moustache

De nouveaux visuels en fuite nous renseignent cette fois précisément sur le design du Zenfone 12 Ultra. Attendu chez Asus cette semaine l’appareil s’inspire beaucoup de son cousin le ROG Phone 9 Pro.

Voici l’ASUS Zenfone 12 Ultra // Source : WinFuture

Un ROG Phone 9 Pro, recarrossé pour séduire le grand public et non plus seulement les gamers endurcis. Si l’on s’en tient à des visuels en fuite, c’est ce que nous proposera ASUS avec son Zenfone 12 Ultra. Attendu le 6 février prochain, l’appareil prendra la relève du Zenfone 11 Ultra, qui optait déjà l’an dernier pour une approche similaire.

WinFuture a donc obtenu des visuels du Zenfone 12 Ultra avant leur partage par les canaux officiel. On y découvre donc pour la première fois, en détail, le look et les coloris d’un appareil qu’ASUS a déjà commencé à teaser petit à petit, d’abord par le biais d’un visuel flouté, puis au travers d’une brève vidéo publiée sur X.

Comme un ROG Phone, en plus apaisé

Le site spécialisé détaille en parallèle les principales spécifications techniques de ce nouveau Zenfone 12 Ultra. On découvre notamment, sans réelle surprise, que l’appareil pourra compter sur un Snapdragon 8 Elite, épaulé de 8 ou 16 Go de mémoire vive en fonction de la configuration choisie. Asus nous proposerait en outre jusqu’à 512 Go de stockage interne sur ce modèle

Source : WinFuture Source : WinFuture

Sur le plan strictement esthétique, le Zenfone 12 Ultra adopterait un look nettement plus consensuel que celui du ROG Phone 9 Pro, avec un châssis gris foncé ou décliné en coloris pastel. L’engin délaisserait aussi l’affichage LED installé au dos de son cousin. On y trouverait en revanche un module photo principal monté sur un capteur Sony Lytia 700 de 50 Mpx. Un Zoom de 13 Mpx semble aussi d’actualité.

L’appareil serait enfin doté d’une dalle OLED / 144 Hz de 6,78 pouces et alimenté par une batterie de 5 500 mAH compatible avec la charge filaire 65 W, et la recharge sans-fil (en 15 W seulement cette fois). Il semble par contre que le standard Qi2 ne soit pas au programme.