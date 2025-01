ASUS lance la machine à tease pour son nouveau Zenfone 12 Ultra : voici à quoi s’attendre

ASUS a publié sur X un premier post annonçant la présentation imminente de son nouveau Zenfone 12 Ultra. L’appareil sera dévoilé le 6 février prochain, l’occasion pour nous de faire un point sur ce que l’on sait déjà de ce nouveau smartphone.

L’actuel Zenfone 11 Ultra, pour illustration // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Coup d’envoi désormais planifié le 6 février pour le nouveau Zenfone 12 Ultra. Le nouveau smartphone haut de gamme d’ASUS prendra donc très bientôt la relève de l’actuel Zenfone 11 Ultra, lancé pour sa part en mars 2024.

Pour l’instant, ASUS se contente de fixer une date de présentation de l’appareil, et d’en dévoiler la face avant de manière très pudique. En plissant un peu les yeux face au visuel partagé, on aperçoit un smartphone doté d’un écran aux bordures très fines (plus que sur le Zenfone 11 Ultra), de nouveau percé à son sommet pour accueillir un module photo frontal.

Autre élément à prendre en compte sur ce qu’ASUS veut bien nous montrer en cette fin janvier : le « O » de « Coming » prend la forme d’un module photo. On peut donc imaginer que l’appareil profitera d’un volet photo amélioré par rapport à son prédécesseur… reste maintenant à savoir à quel point, car le Zenfone 11 Ultra ne brillait pas nécessairement par sa prestation sur ce terrain.

Zenfone 12 Ultra : ce que l’on sait et ce que l’on pressent…

Heureusement, des fuites nous permettent d’étancher un peu plus notre curiosité en attendant l’arrivée de plus amples informations officielles.

Récemment, le Zenfone 12 Ultra a par exemple été aperçu avant l’heure sur Geekbench. On sait donc que l’appareil embarquera vraisemblablement 16 Go de mémoire vive, et qu’il tournera sous Android 15 par défaut. Plus intéressant encore, l’engin devrait s’appuyer sur un Snapdragon 8 Elite, et profiter par conséquent de sa puissante partie graphique Adreno 830.

https://twitter.com/ASUS/status/1883545434179752237

Des rumeurs complémentaires nous renseignent sur le reste de sa fiche technique. Le Zenfone 12 Ultra devrait notamment miser sur une dalle OLED de 6,78 pouces, offrant une définition Full HD+. On y trouverait en outre un dispositif photo axé sur trois modules arrières (un principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un macro de 5 Mpx) et sur un capteur selfie de 32 Mpx. L’ensemble serait enfin alimenté par une batterie de 5 800 mAh.

Nous verrons, d’ici une grosse semaine, si ces informations sont justes.