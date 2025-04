Ce projecteur vidéo Xiaomi coûte moins de 100 euros : voici ce qu’il propose pour ce prix

Un projecteur compact à moins de 100 euros ? Xiaomi a commercialisé le Redmi Projector 3 Lite. Regardons ce qu’il propose.

Le catalogue de Xiaomi en France est bien fourni. Mais à l’international… Xiaomi ne s’arrête jamais.

Voici le Redmi Projector 3 Lite annoncé à un prix équivalent à environ 84 euros en Chine. Mais qu’est-ce qu’il a dans le ventre, ce mini-projecteur ?

Un format compact pour une grande liberté

Le Redmi Projector 3 Lite, c’est avant tout une question de portabilité. Il est tout petit. Avec des dimensions de 146 x 113 x 172,5 mm et un poids plume de 1,2 kg, il se glisse facilement dans un sac à dos ou même une grande poche.

Mais compact ne veut pas dire limité. Xiaomi annonce que ce projecteur peut afficher une image allant jusqu’à 100 pouces (soit environ 2,5 mètres de diagonale).

Le rapport de projection (c’est la distance entre le projecteur et l’écran par rapport à la taille de l’image) est de 1,2:1, ce qui signifie qu’il faut environ 1,2 mètre de recul pour projeter une image d’un mètre de large. Pas mal pour un si petit engin.

Une luminosité limitée, mais un prix qui compense

Tout n’est pas parfait… le hic, c’est la luminosité. Avec seulement 180 lumens CVIA (une unité chinoise pas tout à fait comparable aux lumens ANSI qu’on utilise ailleurs), ce projecteur n’est pas très puissant. En clair, il faudra une pièce bien sombre pour profiter d’une image nette et colorée. Si vous essayez de l’utiliser en plein jour ou dans un salon avec des lumières allumées, l’image sera délavée. Mais à 84 euros, difficile de demander la lune. Ce projecteur est pensé pour des projections intimistes, dans une chambre ou un petit salon, pas pour remplacer un vidéoprojecteur « standard ».

Côté qualité d’image, on reste sur du Full HD (1920 x 1080 pixels), ce qui est largement suffisant pour regarder des films, jouer à des jeux vidéo ou afficher des photos de vacances. L’optique est encapsulée, un détail technique qui signifie que la poussière ne viendra pas se loger dans les lentilles.

Certainement un OS Android

Le Redmi Projector 3 Lite embarque son propre système d’exploitation (probablement une version allégée d’Android, comme souvent chez Xiaomi) et un SoC (le cerveau de l’appareil, un genre de mini-processeur). Ça veut dire que vous pouvez installer des applications comme Netflix, YouTube ou même des jeux directement sur le projecteur, sans avoir besoin d’un appareil externe.

Mais si vous préférez brancher votre console, votre PC ou une clé HDMI comme un Chromecast, pas de panique : le projecteur dispose d’un port HDMI. Vous pouvez donc le connecter à n’importe quelle source d’image. Et pour le son ? Xiaomi n’a pas donné de détails sur les haut-parleurs intégrés, mais à ce prix, il vaut mieux prévoir une petite enceinte Bluetooth pour une expérience un poil mieux.

Et en Europe, on l’a quand ?

Pour l’instant, le Redmi Projector 3 Lite est uniquement disponible en Chine, et on n’a pas encore d’informations sur une sortie en Europe ou ailleurs. Mais Xiaomi a l’habitude de rendre ses produits accessibles à l’international, souvent via des plateformes comme Amazon ou des revendeurs spécialisés. En attendant, si vous êtes du genre impatient, il est probablement possible de l’importer, mais attention aux frais de douane et à la compatibilité de l’OS. Il est peu probable que le Play Store soit disponible.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs compacts et Full HD pas chers en 2025 ?