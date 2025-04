UWANT D100 : voici un aspirateur laveur aussi bon que les ténors du genre, mais bien moins cher

Faut-il nécessairement dépenser plus de 500 euros pour acquérir un aspirateur laveur performant ? Pas depuis que UWANT commercialise son D100.

Vous en avez assez de passer la serpillière ET l’aspirateur à chaque nouvelle session de ménage ? Pour diviser par deux le temps alloué au lavage des sols, les aspirateurs laveurs sont des armes redoutables. Avec eux, un seul passage est suffisant pour aspirer les saletés et faire briller les sols.

La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez plus besoin de consacrer beaucoup d’argent pour acquérir un tel produit. Le fabricant UWANT a en effet lancé son nouveau D100. Un aspirateur laveur qui hérite de caractéristiques haut de gamme à un prix attractif. Il est effectivement proposé au prix de 279 euros au lieu de 369 euros dans le cadre d’une campagne spéciale fête des Mères jusqu’au 16 mai, avec un an de garantie supplémentaire.

Lui aussi ne laisse rien sur son passage

En observant le UWANT D100, rien ne le distingue d’un aspirateur laveur deux fois plus cher. Et c’est normal, puisque les deux produits profitent peu ou prou des mêmes fonctionnalités et technologies.

L’aspirateur UWANT D100 reprend ainsi toutes les caractéristiques que l’on peut attendre d’un tel produit en 2025. La puissance d’aspiration de 17 000 Pa, combinée à la brosse humide rotative, permet d’aspirer les saletés et d’effacer les tâches sans forcer. Une brosse qui va bien jusqu’au bord de la tête de lavage, afin de nettoyer au plus près des plinthes et des meubles. Elle peut d’ailleurs s’abaisser à 180° dans le but de passer sous les meubles étroits. Voilà un appareil tout à fait capable de nettoyer un café renversé sous un canapé.

Le UWANT D100 est aussi pourvu d’un système intelligent qui, grâce à un capteur dédié, reconnaît la quantité de crasses pour ajuster la puissance de lavage. Notamment grâce aux 24 buses qui humidifient la brosse uniformément pour un nettoyage toujours homogène.

Un entretien facile et rapide

Avec toute l’eau sale et les poussières aspirées, un aspirateur laveur peut rapidement devenir un nid à bactéries. Sauf si sa conception permet un entretien facilité, comme c’est le cas du UWANT D100.

Tout d’abord, un seul et unique bac accueille l’eau propre, l’eau sale et les crasses solides grâce à différents compartiments. Un regroupement malin, qui simplifie alors le vidage et le remplissage. Ce même bac est par ailleurs équipé d’un dispositif spécial permettant de capturer les mauvaises odeurs. L’eau utilisée par le UWANT D100 est également électrolysée afin de la désinfecter, empêchant ainsi la prolifération des bactéries.

Pour l’entretien, le UWANT D100 profite d’une station d’accueil, utilisée pour recharger l’appareil, mais aussi nettoyer et sécher la brosse grâce à un air chaud soufflé à 60 °C. Vous pouvez de plus retirer la brosse vous-même pour assurer un nettoyage approfondi de temps à autre.

Un prix en deçà de la concurrence

La concurrence est rude sur le marché des aspirateurs laveurs. Si le UWANT D100 affiche des caractéristiques très comparables à celles de ses concurrents, il se démarque surtout par son prix.

Actuellement affiché à 279 euros (au lieu de 319 euros habituellement), il est bien moins cher que des modèles équivalents d’autres marques sortis ces derniers mois. D’autant que UWANT offre par ailleurs un an de garantie supplémentaire à toutes personnes passant commande avant le 16 mai dans le cadre de leur campagne spéciale fête des Mères.