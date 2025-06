Dolby Atmos écrase-t-il définitivement DTS:X ? Les chiffres qui inquiètent

Le marché de l’audio immersif connaît un bouleversement majeur avec la quasi-disparition du format DTS:X des nouvelles productions, tandis que Dolby Atmos s’impose comme la référence incontournable sur les supports physiques et les plateformes de streaming.

L’industrie audiovisuelle assiste à un renversement des rapports de force entre les technologies audio immersives. Alors que DTS dominait largement l’ère Blu-ray avec ses formats DTS-HD MA adoptés massivement par les studios comme 20th Century Fox, Paramount, Universal et Lionsgate, la situation s’est complètement inversée avec l’arrivée des formats UHD Blu-ray et du streaming. Dolby Atmos, qui n’était utilisé qu’occasionnellement par Warner Bros et Disney à l’époque du Dolby True HD, règne désormais en maître sur le segment de l’audio spatialisé.

Une absence remarquée sur les supports physiques

L’analyse des sorties récentes révèle une situation particulièrement préoccupante pour DTS. En effet, selon les données collectées par la publication allemande 4KFilme, aucun Blu-ray, 3D Blu-ray ou UHD Blu-ray publié en Allemagne depuis début décembre 2024 n’intègre d’audio DTS:X. Cette absence totale dans l’un des plus importants marchés européens du disque illustre parfaitement l’ampleur du phénomène.

La situation se révèle similaire à travers l’Europe et les États-Unis, où la dernière sortie DTS:X remonte à janvier 2025 avec une édition steelbook exclusive Amazon de The Last Witch Hunter. Cette rareté contraste fortement avec l’omniprésence de Dolby Atmos sur les nouvelles productions.

Source : Amazon

La prochaine sortie connue en DTS:X, un UHD Blu-ray en édition limitée de Serenity programmé pour mi-juillet 2025, apparaît comme une exception qui confirme la règle.

Les statistiques de la base de données FlatpanelsHD illustrent cette disparité avec éloquence : seulement 113 titres proposent du DTS:X contre 616 titres équipés de Dolby Atmos, auxquels s’ajoute un unique titre en Auro-3D. Plus révélateur encore, la majorité des titres UHD Blu-ray avec DTS:X ont été publiés en 2019 ou avant, montre clairement un abandon progressif mais constant du format par les éditeurs.

Cette évolution s’explique notamment par les choix stratégiques des studios, qui privilégient désormais massivement Dolby Atmos pour leurs nouvelles productions. Les coûts de mastering, les accords commerciaux et la popularité croissante du format concurrent auprès des consommateurs contribuent à marginaliser progressivement DTS:X sur le segment des supports physiques haut de gamme.

Le streaming encore plus hostile au format DTS

Si la situation du DTS:X sur les supports physiques apparaît déjà préoccupante, celle du streaming se révèle encore plus dramatique pour la technologie de DTS. Seules deux plateformes proposent actuellement du contenu DTS:X : Disney+ et Sony Pictures Core (anciennement Bravia Core), et uniquement sous la bannière IMAX Enhanced. Cette limitation drastique contraste avec l’adoption généralisée de Dolby Atmos par l’ensemble des services de streaming majeurs.

Le problème se complique davantage au niveau du support matériel. De nombreux téléviseurs connectés et lecteurs multimédias ne prennent pas en charge DTS:X, voire l’ensemble des formats DTS. LG a notamment abandonné le support DTS sur ses téléviseurs 2025, poursuivant une tendance déjà observée chez Samsung qui exclut ces formats depuis plusieurs années.

La situation se complique encore avec l’absence de support sur les lecteurs multimédias populaires. En effet, rappelons que ni l’Apple TV 4K ni le Google TV Streamer ne prennent en charge DTS:X, privant le format d’une diffusion sur des appareils largement adoptés par les consommateurs. Seuls les téléviseurs Philips sous Google TV ont été confirmés comme supportant l’audio IMAX Enhanced DTS:X depuis Disney+, tandis que les téléviseurs TCL Google TV plus récents, qui devraient théoriquement le supporter, ne le font pas actuellement.

Cela créé un cercle vicieux : les plateformes hésitent à investir dans un format peu supporté par les appareils, tandis que les fabricants rechignent à intégrer une technologie peu utilisée par les services de streaming. Dolby Atmos, bénéficiant d’un écosystème plus mature et d’un support plus large, renforce ainsi sa position dominante sur le marché du streaming.

Un nouvel acteur en devenir ?

La situation se complique encore avec l’émergence d’un troisième acteur : Eclipsa Audio, développé conjointement par Google et Samsung sous l’égide de l’Alliance for Open Media. Cette initiative suggère que ces deux géants technologiques préfèrent promouvoir leur propre format plutôt que de positionner DTS:X comme une alternative crédible à Dolby Atmos. Cela pourrait fragmenter davantage le marché audio immersif, mais au détriment de DTS plutôt qu’au bénéfice de la diversité technologique.

L’avenir de DTS:X semble donc particulièrement incertain. Sans innovation majeure, partenariat stratégique ou changement radical dans l’écosystème audio, le format risque de voir sa présence se réduire encore davantage. DTS a donc très peu de marge de manœuvre pour reconquérir sa position sur un marché qu’il dominait pourtant il y a encore quelques années.