Ring dévoile sa nouvelle génération d’alarmes connectées

Ring renforce sa gamme d’alarmes connectées avec l’arrivée de nouveaux produits pour sécuriser l’intérieur comme l’extérieur de votre logement. La Ring Alarm Outdoor Siren risque bien d’avertir tout le quartier de la présence d’un cambrioleur.

Toujours plus pour protéger sa maison, à l’intérieur comme à l’extérieur, tel est le leitmotiv de Ring. Le spécialiste de la maison connectée renforce ses systèmes de sécurité intelligents en annonçant deux nouvelles alarmes.

Une alarme extérieure pour avertir tout le quartier

La Ring Alarm Outdoor Siren arbore un design étonnant sous la forme d’un octogone bleu avec le nom Ring en son centre. À la nuit tombée, son éclairage passe en blanc grâce à la fonction Dusk to Dawn qui détecte automatiquement le changement de luminosité. Elle peut être contrôlée depuis l’application Ring et s’intègre au dispositif Ring Alarm. Elle fonctionne via la connectivité Z-Wave.

Mais derrière cet étrange look, on trouve une sirène réglable (plus de 100 dB à 1 m) qui retentit lorsque l’alarme se déclenche. Ses LED se mettent alors à clignoter en rouge. Des chances que tout le quartier soit prévenu de la présence d’un inopportun chez vous.

La sirène fonctionne sur piles (3 piles incluses), sur batterie Ring Quick Release, connectée électriquement ou même à l’aide d’un panneau solaire Ring. Elle est évidemment certifiée IP66 pour survivre aux différentes intempéries (de -20 °C à 49 °C).

Un kit complet pour tout sécuriser

Pour accompagner la nouvelle venue, Ring a également présenté une seconde génération de son système Ring Alarm pour parfaitement protéger l’intérieur de votre logement. La première génération était arrivée à l’été 2020 en France. Le design est cette fois plus épuré et des fonctions de sécurité ont été ajoutées.

Le nouveau kit est composé d’une base, d’un clavier, d’un capteur de contact, d’un capteur de mouvement et d’un amplificateur de portée.

Avec le clavier mis à jour, les utilisateurs peuvent déclencher l’alarme (Modes Disarmed, Home ou Away) ou simplement activer la surveillance assistée avec Ring Protect Plus d’un simple clic sur une touche. Cela pourra également alerter trois contacts prédéfinis en cas d’urgence (intrusion, incendie, problèmes divers…).

Les capteurs sont désormais plus petits, compacts et simples à installer. Ils s’adapteront ainsi à tous les environnements, que ce soit par commodité, soucis esthétiques ou problèmes de place.

Comme la génération précédente, Ring Alarm peut être reliée aux sonnettes et caméras connectées Ring depuis l’application afin de créer des scénarios d’utilisation. L’alarme se déclenche et la caméra s’active pour enregistrer la vidéo des lieux, même sans que le capteur de mouvements n’ait perçu quoi que ce soit.

Ring Alarm est évidemment compatible avec l’assistant vocal Amazon Alexa pour vous permettre de tout gérer à distance.

Prix et disponibilités

La Ring Alarm Outdoor Siren sera mise en vente le 31 mars prochain à 79 euros. La Ring Alarm 2e génération (kit 5 pièces) sera disponible le 28 avril à partir de 249 euros. Les précommandes sont ouvertes sur le site d’Amazon.