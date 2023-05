Pour faire face à la vague de vols de Hyundai et Kia, Apple est appelé à la rescousse

Aux États-Unis, des milliers de véhicules Kia et Hyundai ont été dérobés. Afin de lutter contre cette vague de vols, la ville de New York a pris l'initiative de distribuer 500 AirTags d'Apple aux propriétaires concernés.

Les propriétaires de véhicules Hyundai et de sa filiale Kia subissent depuis plusieurs mois une vague de vols aux États-Unis. La raison de cette recrudescence est une faille dans le logiciel antivol qui permet de désactiver le système à l’aide d’un simple câble USB.

Cette vulnérabilité provient de l’absence d’antidémarrage sur de nombreux véhicules Hyundai produits entre 2015 et 2019. Cet élément électronique est conçu pour empêcher le démarrage d’un véhicule sans sa clé.

Malheureusement, il n’existe pas de décompte national du nombre de véhicules volés en raison de cette technique insidieuse. La situation est devenue si préoccupante que des utilisateurs de TikTok, surnommés les Kia Boyz, ont lancé un défi malveillant en publiant des tutoriels pour apprendre à contourner le système de sécurité avec des outils très accessibles, comme un câble USB.

L’AirTags pour aider la police new-yorkaise

Pour lutter contre ce phénomène, le maire de New York, Eric Adams, a décidé d’utiliser un objet connecté, l’Apple AirTags, pour aider les propriétaires de véhicules Hyundai et Kia à retrouver leur bien en cas de vol.

L’Association for a Better New York a fait don de 500 AirTags qui seront distribués gratuitement aux habitants concernés. Bien que ce nombre puisse sembler dérisoire face à une population de 8,5 millions d’habitants, c’est un premier pas pour tenter de résoudre le problème.

Vendu à 35 euros, l’Apple AirTag est une solution de plus en plus populaire pour localiser divers objets, tels que les vélos, voitures et motos. En cas de vol, le propriétaire peut rapidement identifier l’emplacement de son bien grâce à la technologie de localisation intégrée.

