Contrôler son smartphone par la pensée : Neuralink fait une avancée avec un premier implant cérébral posé sur un être humain

Après approbation officielle, Neuralink commence son étude clinique sur l'utilisation de puces cérébrales chez l'homme.

Neuralink, dirigée par Elon Musk, vient de faire un bond en avant : ils ont mis leur implant cérébral dans la tête d’une vraie personne. C’est Elon Musk lui-même qui l’a annoncé sur X (Twitter). L’idée ? Permettre de contrôler un smartphone, et d’autres gadgets, juste en y pensant.

Cet implant, une petite plaque avec 1024 électrodes, est branché au cerveau avec une précision de chirurgien, grâce à un robot super fin. Avant ça, ils avaient testé sur des singes et d’autres animaux, et cela avait créé une énorme polémique à l’époque.

Alors, comment ça marche ? Quand on pense à bouger, une partie du cerveau s’active. L’implant capte ces signaux. Ce qui signifie que l’on pourrait, par exemple, bouger un curseur sur un écran juste en y pensant. Les premiers tests semblent prometteurs, mais Elon Musk n’a pas encore donné tous les détails. Cela dit, ce n’est pas magique non plus. Même après l’opération, il faut des mois d’entraînement pour apprendre à utiliser cette technologie. L’expérience de Neuralink va durer six ans, ce qui montre bien que ce n’est pas si simple.

Un eldorado pour les entreprises

Neuralink n’est pas seul dans cette aventure. D’autres entreprises, comme Precision Neuroscience, sont sur le coup. Eux aussi ont un implant avec 1024 électrodes, mais ils veulent l’installer moins agressivement, avec une petite incision dans le crâne au niveau des vaisseaux sanguins du cerveau.

Cette recherche sur les interfaces cerveau-ordinateur n’est pas nouvelle, mais avec Neuralink et les autres, on entre dans une ère où contrôler des interfaces par la pensée devient réaliste. Ce n’est pas seulement de la science-fiction, mais cela peut aussi changer la vie des personnes souffrant de handicaps moteurs. D’ailleurs, pour son étude clinique, Neuralink recherchait des patients atteints de tétraplégie, une paraplégie qui touche les jambes et les bras.