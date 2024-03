L’arrivée de la Galaxy Ring a également boosté les ventes de sa principale concurrente

Oura fait face à des soucis de retard de livraison suite à de nombreuses commandes ces derniers mois. Le constructeur finlandais s'est également associé à Amazon.

Samsung va secouer le marché des bagues connectées cette année. Le constructeur coréen a déjà présenté sa Galaxy Ring attendue dans le courant du second semestre de 2024. Si la firme n’a pas encore révélé toutes ses caractéristiques ou son prix de vente, la force de frappe de Samsung devrait néanmoins donner un grand coup de pied dans la fourmilière des bagues connectées de santé.

Jusqu’à présent leader du marché, le constructeur finlandais Oura a conscience de la force de frappe de son nouveau concurrent coréen et cherche désormais à étendre la disponibilité de sa bague. Avant même le lancement de la Galaxy Ring, Oura a ainsi annoncé cette semaine un changement de taille concernant son modèle économique.

Oura s’associe avec Amazon

Alors que les bagues Oura Ring n’étaient jusqu’à présent disponibles que sur son site Internet, Oura a en effet annoncé s’associer avec Amazon pour rendre ses bagues disponibles sur la plateforme de e-commerce :

Dès aujourd’hui, les clients d’Amazon aux États-Unis peuvent découvrir une sélection d’accessoires intelligents Oura. Les consommateurs peuvent à la fois découvrir la Oura Ring Horizon et la Oura Ring Heritage dans la boutique de marque Oura sur Amazon.

Concrètement, les deux versions de la Oura Ring 3 — qui ne diffèrent que par leur forme — sont désormais disponibles directement à l’achat sur la version américaine d’Amazon. Pour l’heure, aucun lancement n’a été annoncé pour les clients d’Oura en dehors des États-Unis qui devront toujours passer par le site officiel de la marque finlandaise. Comme la plupart des bagues connectées, Oura propose un baguier à ses clients afin qu’ils puissent essayer différentes tailles avant de faire leur choix. Oura précise que ce baguier sera également proposé par Amazon US, au prix de 10 dollars.

Des ventes d’Oura Ring qui se sont accélérées ces derniers mois

Paradoxalement, il semble que l’annonce de la Galaxy Ring par Samsung ne freine pas l’activité d’Oura, au contraire. Dans un second billet de blog publié ce samedi, la marque finlandaise s’explique sur ses retards actuels de livraison dus au succès de ses anneaux : « Les derniers mois ont été extraordinaires et inattendus pour nous. La demande pour la Oura Ring est plus haute que nous l’anticipions et nous avons besoin de temps pour rattraper le retard ».

Oura est actuellement le leader du marché des bagues connectées et, maintenant que Samsung a commencé à communiquer sur son propre modèle, les consommateurs se tournent donc vers les solutions actuellement disponibles sur le marché. Quelque part, Oura profite donc aussi du lancement de la Galaxy Ring, qui a mis un coup de projecteur sur ce type d’appareils.