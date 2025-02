Cette grande marque des bagues connectées s’apprête à lancer un anneau encore moins cher

La marque RingConn, l’une des plus importantes dans le domaine des bagues connectées, s’apprête à dévoiler son troisième anneau de santé en moins d’un an, la nouvelle RingConn Gen 2 Air.

La RingConn Gen 2 Air // Source : RingConn

Dans le secteur émergent des bagues connectées, quelques marques sont parvenues à se faire une place. On pense bien évidemment au précurseur du domaine, Oura, mais aussi à la marque indienne Ultrahuman ou à la firme hongkongaise RingConn.

Après sa RingConn Gen 1 lancée en juin 2024, puis la RingConn Gen 2 disponible depuis août dernier, le constructeur a annoncé l’arrivée prochaine de son prochain anneau connecté de santé, la RingConn Gen 2 Air.

La RingConn Gen 2 Air // Source : RingConn

Ce nouveau modèle s’appuie en grande partie sur le design et les composants de la RingConn Gen 2, mais avec quelques compromis pour proposer un prix plus attractif et un format plus léger encore.

Concrètement, la bague intègre les principales fonctionnalités attendues de ce type d’appareil, avec un suivi de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène dans le sang, de la température ou des mouvements. Elle va ainsi permettre un suivi en continu du sommeil, du stress ou de l’activité physique.

Une bague sans étui de charge ni suivi de l’apnée du sommeil

Cependant, ce nouveau modèle se veut plus léger et plus accessible que la RingConn Gen 2 proposée actuellement. Elle intègre ainsi un revêtement non plus en titane, mais en acier et titane apparemment plus léger. D’après les informations délivrées par le site Beyond Pixels, la bague pèserait ainsi 2,5 g et serait déclinée en deux coloris : argenté et doré.

La RingConn Gen 2 Air // Source : RingConn

La RingConn Gen 2 Air aurait également droit à une fonction en moins par rapport à la RingConn Gen 2 : la surveillance de l’apnée du sommeil. Autre différence par rapport à la RingConn Gen 2 classique, la RingConn Gen 2 Air ne profitera pas d’un véritable étui de charge avec couvercle et batterie intégrée, mais seulement d’une base qui nécessite une alimentation pour recharger la bague.

Une sortie attendue le mois prochain

La RingConn Gen 2 Air sera annoncée avec davantage de détails le 21 mars prochain. Elle devrait être proposée au prix de 199 euros en Europe, contre 349 euros pour la RingConn Gen 2.