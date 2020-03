Fitbit Charge 4 : le nouveau bracelet connecté aurait peu de nouveautés finalement.

Toujours en attente d'un accord des autorités américaines pour que son rachat par Google soit finalisé, Fitbit s'apprête à lancer un nouveau bracelet connecté pensé pour l'activité sportive : le Charge 4. Ce dernier ressemble beaucoup au Charge 3... mais fallait-il s'attendre à autre chose dans ces conditions ?

Vous attendiez l’arrivée du Charge 4 pour craquer ? Bonne nouvelle : le lancement du nouveau bracelet connecté de Fitbit est imminent ; mauvaise nouvelle : il ressemble à s’y méprendre au Charge 3, dont il reprend le design et le gros des spécificités… avec tout de même quelques ajouts.

Fitbit, qui attend toujours une validation (ou invalidation) de son rachat par Google sur fond de craintes quant à l’utilisation des données personnelles de ses utilisateurs par le géant de Mountain View, s’en tient à sa feuille de route existante, mais semble opter pour une prise de risque minimale.

Dévoilé à la fois par son apparition dans la base de données de la FCC, et par son entrée au catalogue de revendeurs (britanniques, notamment), le Charge 4 dévoilait hier une partie de ses caractéristiques. Aujourd’hui ce sont les sources de 9to5Google qui nous permettent d’avoir un aperçu visuel du produit.

Peu de changements en deux ans…

Comme le laissent entrevoir les images dévoilées, le Charge 4 reprend l’apparence générale du Charge 3 lancé durant l’automne 2018. Le bracelet arbore ce qui semble être un écran OLED à nuances de gris, et devrait proposer de nouvelles « watch faces » permettant d’afficher l’heure, la date et quelques statistiques d’activité en plus gros sur l’écran… et sans rien changer au format vertical du produit.

Un unique bouton est toujours placé sur le flanc gauche du cadran en aluminium et devrait une nouvelle fois proposer un retour haptique. Au dos du boîtier, se trouvent sans surprise les capteurs. On devrait profiter d’un moniteur de fréquence cardiaque et d’un capteur de saturation en oxygène. Comme le note 9to5Google, un altimètre devrait aussi être de la partie pour estimer le nombre d’étages montés en cours de journée.

Deux coloris et des bracelets échangeables

Deux coloris sont pour l’heure dévoilés : noir et « Rosewood », mais des éditions spéciales « Storm Blue/Black » et « Granite » seront vraisemblablement lancées ultérieurement. On apprend en outre que les bracelets devraient pouvoir être amovibles à l’aide d’un bouton pression. Logiquement les bracelets d’ancienne génération seront réutilisables.

Côté nouveautés à proprement parler, le Charge 4 pourrait notamment miser sur un affichage « allways-on » permettant à la montre d’afficher l’heure en permanence — comme sur l’Apple Watch Series 5. La piste d’une puce NFC débloquant le paiement sans contact sur l’ensemble des modèles de Charge 4 est également évoquée… sans pouvoir être confirmée à ce stade. On ignore par ailleurs si Fitbit mise sur de nouvelles fonctionnalités en lien avec le suivi de l’activité sportive ou la santé.

Le Fitbit Charge 4, dont le lancement devrait intervenir sous peu, est annoncé à un tarif de départ de 139 livres (soit un peu plus de 152 euros) chez certains revendeurs britanniques.