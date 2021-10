À peine sorties, les Samsung Galaxy Watch4 et Watch4 Classic sont déjà en promotion chez Cdiscount

Les toutes nouvelles Galaxy Watch4 et Watch4 Classic bénéficient jusqu’au 21 octobre prochain de 30 euros de réduction chez Cdiscount. Une belle réduction sur des montres qui sont sorties il y a tout juste quelques semaines.

Révélées durant le dernier Galaxy Unpacked au côté des Galaxy Z Flip3 et Galaxy Z Fold3, les nouvelles entrées de la gamme Galaxy Watch Series ont brillé grâce à leur toute nouvelle interface intégrant Wear OS. Un changement loin d’être anodin, qui permet à Samsung de mieux connecter ses montres à son écosystème, tout en profitant pleinement de Wear OS et ses nombreuses applications.

Sorties courant septembre, ces deux montres, qui partagent une fiche technique quasi similaire, sont d’ores et déjà en promotion chez Cdiscount. Le marchand en ligne propose depuis aujourd’hui, et pour les deux prochains jours, un code promotionnel permettant de faire descendre le prix de la Galaxy Watch4 et de la Galaxy Watch4 Classic.

Grâce au code LIVEWATCH4, vous pourrez ainsi obtenir une réduction de 30 euros sur les Galaxy Watch4 et Watch4 Classic. Vous pourrez ainsi acquérir la Galaxy Watch4 Bluetooth 40 mm à 239 euros, ou bien opter pour une Galaxy Watch4 4G 42 mm à 389 euros.

Découvrir les Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic chez Cdiscount LIVEWATCH4

Galaxy Watch4 & Galaxy Watch4 Classic : plus de polyvalence grâce à One UI Watch

Les Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic sont deux montres connectées qui reposent sur une fiche technique similaire, et qui ne se différencient que par leur design. D’un côté, la Galaxy Watch4 adopte un look résolument moderne et minimaliste, abandonnant au passage la lunette mécanique pour des contrôles entièrement tactiles. De l’autre, la Galaxy Watch4 Classic, comme son nom l’indique, reprend dans les grandes lignes le design des anciens modèles pour un placement plus premium.

Un écosystème complet et polyvalent grâce à Wear OS

Avec les deux montres de la gamme Watch4 Series, Samsung abandonne Tizen, son OS maison, au profit du Wear OS de Google. Grâce à un partenariat, le constructeur coréen a tout de même pu mettre sa touche personnelle afin de proposer une interface qui bénéficie du meilleur des deux mondes.

Avec Wear OS, les Galaxy Watch Series ont désormais accès à tout un catalogue d’applications capable de tirer pleinement parti de leurs capacités. Les applications de running peuvent ainsi utiliser le GPS nativement, tandis que Spotify peut par exemple lire des playlists auparavant téléchargées dans la mémoire de la montre.

Cette refonte de la partie logicielle permet aussi d’intégrer les Galaxy Watch Series encore plus avant dans l’écosystème Samsung. Les interactions entre votre smartphone Samsung et votre Galaxy Watch4, ou entre votre Galaxy Watch4 Classic et vos Galaxy Buds sont ainsi simplifiées, et beaucoup plus intuitives.

Un volet santé encore plus poussé

Avec les Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic, Samsung offre des montres connectées disposant de fonctionnalités de santé beaucoup plus complètes que par le passé. Ces deux nouveaux modèles embarquent ainsi un capteur ECG (électrocardiogramme), un capteur de pression sanguine, ainsi qu’un capteur trois-en-un permettant d’obtenir de nombreuses informations (IMC, changements du volume sanguin, masse musculaire, etc).

Toutes les informations collectées par ces capteurs permettent de dresser en temps réel un état des lieux complet du porteur de la montre, afin non seulement de monitorer sa santé, mais aussi, de l’aider dans sa pratique sportive. Ce dernier volet est d’ailleurs largement couvert grâce à un tracking précis de différentes activités sportives, et des programmes d’entraînements adaptés à des objectifs précis (perte de poids, musculation, etc.).

Mais les Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic ne s’arrêtent pas là. Ces nouvelles entrées proposent un suivi du sommeil en combinant mesures de l’oxygénation du sang et détection des ronflements.

Comment profiter des offres Cdiscount sur les Galaxy Watch4 Series

Afin de profiter d’une réduction sur les derniers modèles de montres connectées sorties par Samsung, rien de bien compliqué. À partir du 19, et jusqu’au 21 octobre, il vous suffira de vous rendre chez Cdiscount et d’appliquer le code promotionnel LIVEWATCH4 au moment de valider votre panier contenant une Galaxy Watch4 ou une Galaxy Watch4 Classic.

Vous obtiendrez alors immédiatement un rabais de 30 euros sur le prix de votre montre, ce qui vous permettra par exemple d’acquérir une Galaxy Watch4 Bluetooth noire à 239 euros, ou une Galaxy Watch4 Classic 4G 42 mm à 389 euros.