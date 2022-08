L’Oppo Watch 3 se précise, avec 2 processeurs et un écran OLED XXL

La Watch 3 d'Oppo sera dévoilée dans le détail aujourd'hui à la faveur de son annonce en Chine, mais la mise en place des précommandes sur place nous permet d'avoir un aperçu assez précis des spécifications de la montre... avec quelques heures d'avance.

Oppo tiendra dans quelques heures à la rédaction de ces lignes une conférence en Chine pour l’annonce de plusieurs nouveautés, dont une nouvelle tablette… et sa Watch 3. À quelques heures de la présentation, c’est cette dernière qui nous intéresse puisque la mise en place des précommandes en Chine nous permet d’en savoir un peu plus sur ses spécifications.

Notons que l’Oppo Watch 3 a déjà fait l’objet de nombreuses fuites, dévoilant une partie de son design et certaines de ses caractéristiques. On apprenait ainsi que la montre se déclinerait vraisemblablement en deux versions. Un modèle classique (probablement celui dévoilé ci-dessus), et une déclinaison haut de gamme dotée d’un boîtier métallique plus cossu, d’un écran légèrement incurvé sur les bords et d’une couronne rotative proche de celle proposée sur l’Apple Watch.

Double processeur, écran OLED XXL et affichage persistant au menu ?

GSMArena rapporte que cette version haut de gamme, l’Oppo Watch 3 Pro, disposerait d’un écran AMOLED LTPO de 1,91 pouce. Il s’agit d’une diagonale importante pour une montre connectée, équivalente à celle des dernières Apple Watch Series 7, qu’Apple avait justement voulues plus grandes. À titre de comparaison, la Watch 3 Pro de Realme devait pour sa part se contenter d’un écran plus petit, de 1,80 pouce environ.

OPPO Watch 3 series pic.twitter.com/mQOYMEliYo — Evan Blass (@evleaks) August 5, 2022

La présence d’une dalle AMOLED LTPO sur l’Oppo Watch 3 Pro lui permettrait par ailleurs d’arborer un mode Always-on Display… et donc un affichage persistant. On ignore toutefois quelles sont les caractéristiques d’affichage pour l’Oppo Watch 3 « classique ».

Quoi qu’il en soit, la montre devrait profiter d’un double processeur, avec un SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 couplé à un co-processeur Apollo 4 Plus conçu en interne par Oppo. Ces deux puces seront notamment chargées d’animer la dernière version de ColorOS Watch.

On apprend enfin que l’Oppo Watch 3 serait en mesure d’offrir une fonction ECG (électrocardiogramme), mais aussi une compatibilité eSIM. Sans surprise, la nouvelle tocante connectée du constructeur chinois prendrait aussi en charge le standard NFC et profiterait d’une résistance à l’eau de 5ATM (pour une immersion jusqu’à 50 mètres).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.