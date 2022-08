Les Oppo Watch 3 seront annoncées dans quelques jours et on en sait déjà beaucoup

Oppo a confirmé que sa Watch 3 sera présentée le 10 août. Par ailleurs, le leaker Evan Blass a partagé sur Twitter plusieurs visuels des prochaines montres de la marque chinoise.

On se doutait que la prochaine montre connectée d’Oppo serait annoncée au début du mois d’août, c’est désormais confirmé. Le constructeur chinois a finalement confirmé, vendredi 5 août, que son Oppo Watch 3 sera présentée officiellement en Chine le 10 août.

Sur le réseau social chinois Weibo, la firme a ainsi partagé un visuel permettant de découvrir une partie du design de la toquante numérique. On peut y voir les contours d’un boîtier en métal, une couronne rotative inspirée de celle de l’Apple Watch ainsi qu’un écran aux bords incurvé. Rappelons par ailleurs qu’Oppo évoque non pas uniquement une seule montre Oppo Watch 3, mais la « Oppo Watch 3 Series ». Il faut dire que les dernières rumeurs pointent vers deux modèles au design différents avec une version plus haut de gamme qui adopterait un boîtier un peu plus large, et des bordures qui se prolongeraient au-delà de la montre.

La journée du 10 août devrait être particulièrement chargée en annonces de montres connectées. Outre les deux modèles attendus du côté d’Oppo, rappelons que c’est également le jour choisi par Samsung pour son événement Galaxy Unpacked. À cette occasion, le constructeur coréen doit présenter non seulement ses Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4, mais également des écouteurs Galaxy Buds 2 Pro et, surtout, les montres Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro.

Pour l’heure, Oppo reste particulièrement discret au sujet de ses prochaines montres connectées. Tout juste la firme a-t-elle annoncé qu’elles disposeront de la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon W5, compatible aussi bien avec le système RTOS qu’avec Wear OS.

De nouveaux visuels partagés par Evleaks

Cela n’a pas empêché les fuites ces derniers jours. Après le leaker chinois Digital Chat Station, c’est au tour d’Evleaks de dévoiler certains visuels des deux montres connectées.

OPPO Watch 3 series pic.twitter.com/mQOYMEliYo — Evan Blass (@evleaks) August 5, 2022

Sur Twitter, le leaker américain a en effet partagé des rendus et des photos des prochaines montres de la marque. Il semble d’ailleurs s’agit du modèle le plus haut de gamme, avec sa couronne rotative et son écran incurvé. La version classique de l’Oppo Watch 3 devrait profiter d’un simple bouton et d’un système de cornes pour accrocher le bracelet.

On en saura plus sur les Oppo Watch 3 lors de leur présentation en Chine, le mercredi 10 août. Les montres pourraient par ailleurs être lancées ultérieurement en Europe. Reste à savoir si elles seront dotées du système Wear OS de Google, comme l’Oppo Watch première du nom, ou sous RTOS, comme l’Oppo Watch 2.

