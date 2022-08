La prochaine montre connectée d’Oppo serait un modèle premium avec bracelet en cuir

Oppo devrait présenter sa nouvelle gamme de montres connectées, les Oppo Watch 3, dès la semaine prochaine, avec une déclinaison haut de gamme.

Fin juillet, Oppo confirmait le développement et la sortie prochaine de sa prochaine montre connectée, l’Oppo Watch 3. Le constructeur chinois faisait ainsi suite à l’annonce de la dernière puce pour montres connectées de Qualcomm, le Snapdragon W5, dont la montre sera dotée.

Désormais, on en sait un peu plus sur cette future toquante numérique d’Oppo. De nouvelles informations ont en effet fait l’objet de leaks ces derniers jours au sujet de la montre, comme le rapporte le site Android Police.

On savait déjà qu’Oppo allait doter sa Watch 3 du Snapdragon W5, le constructeur a communiqué le mardi 2 août davantage à ce sujet. Dans une publication sur le réseau social chinois Weibo, Oppo rappelle ainsi que sa Watch 3 sera la première montre du marché à profiter de la nouvelle puce de Qualcomm. Par ailleurs, selon les informations du leaker souvent bien informé Digital Chat Station, toujours sur Weibo, l’Oppo Watch 3 devrait être officialisée dès la semaine prochaine, le mercredi 10 août.

Deux nouvelles montres Oppo attendues

Surtout, le leaker chinois a partagé sur Weibo un premier rendu de l’Oppo Watch 3. On peut ainsi découvrir un design assez semblable à celui des deux précédentes montres connectées du constructeur chinois, les Oppo Watch et Oppo Watch 2. La montre reprendrait une esthétique plutôt inspirée de l’Apple Watch avec un écran carré et un bouton sur le côté droit. On peut également distinguer ce qui semble être une grille de haut-parleur et un microphone. Par ailleurs, au moins deux modèles semblent à l’ordre du jour avez une montre aux bords assez plats et une autre au boîtier plus effilé. Il en va de même pour le boîtier, puisque le modèle classique devrait être compatible avec un système de bracelet à broche standard, avec des cornes, tandis que le modèle haut de gamme adopterait un système de bracelet propriétaire avec une version en cuir.

Pour l’heure, on ignore encore les caractéristiques des Oppo Watch 3. On ne sait pas non plus que sera le système d’exploitation embarqué. Si on peut tabler sur un lancement en Chine avec RTOS, rappelons que le Snapdragon W5 est également compatible avec Wear OS. On pourrait ainsi avoir droit à un lancement ultérieur dans le reste du monde avec le système d’exploitation de Google. Il faudra cependant patienter jusqu’à 10 août avant d’en savoir plus sur les prochaines montres d’Oppo.

