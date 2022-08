TAG Heuer Connected Calibre E4 Porsche Edition : la montre connectée qui cible les propriétaires de Porsche

La nouvelle Tag Heuer Connected Calibre E4 Porsche Edition est la montre connectée de luxe inspirée du design de la Taycan de Porsche avec des fonctions Wear OS exclusives.

TAG Heuer, l’horloger de luxe, continue à dévoiler de nouvelles montres connectées. Ici, on découvre la TAG Heuer Connecter Calibre E4 Porsche Edition. Comme son nom l’indique, elle a été conçue en partenariat avec Porsche. On retrouve de nouvelles fonctions Wear OS exclusives conçues pour les propriétaires de voitures Porsche, qui pourront afficher des informations directement sur le cadran de leur voiture.

Du design et de la tech

Cette montre fait suite au lancement de l’alliance TAG Heuer x Porsche Carrera Chronograph. Les deux marques de luxe collaborent à la fois dans le paysage de la course automobile et dans le développement de nouveaux produits.

Le design de la montre est censé rappeler la Taycan de Porsche, dont le boîtier de 45 mm en titane grade 2 noir orné d’inserts déclinés dans le bleu glacier métallique caractéristique de la voiture.

Le boîtier en titane noir sablé doit donner une touche plus sportive, tandis que la lunette en céramique noir brillant affiche une échelle spéciale allant de zéro à 400, une référence à la vitesse de la voiture Porsche.

Pour l’écran, TAG Heuer a utilisé une dalle AMOLED de 1,39 pouce avec une définition de 454 x 454 pixels (326 dpi) recouverte d’un verre saphir. Il est tactile, évidemment, et vous pouvez également interagir avec lui à l’aide d’une couronne numérique sur le côté et des deux boutons.

À l’intérieur, nous trouvons un Snapdragon Wear 4100+, sans précision sur la mémoire vive et le stockage disponible. Ce que l’on sait, c’est la capacité de la batterie, 440 mAh, qui offrent jusqu’à une journée entière d’autonomie. La charge complète est estimée en une heure et demie. On a par ailleurs le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 5, un capteur de fréquence cardiaque, une boussole, un accéléromètre, un gyroscope, du NFC, un baromètre et un capteur de lumière ambiante. Le système d’exploitation est WearOS, ce qui offre la compatibilité avec Android et iOS.

La montre TAG Heuer Connected Calibre E4 coûtera 2 600 euros. Pour profiter de toutes les fonctions, il faudra également être possesseur d’une Porsche Panamera G2, ou une 991.2, Taycan ou encore une Macan.

