Withings : ces promotions permettent de prendre soin de sa santé sans se ruiner

Withings devance le Black Friday et affiche déjà de belles promotions sur ses produits phares dédiés au suivi de votre santé. Voici notre sélection des meilleures offres de ces Healthy Deals.

Montres connectées, balances, thermomètres ou encore tensiomètres, Withings a fait de la santé connectée sa spécialité pour en devenir la référence. La marque française allie sur toute sa gamme élégance, sobriété et fonctionnalités avancées en matière de suivi de la santé.

Les produits Withings sont ludiques et pratiques au quotidien pour suivre sa fréquence cardiaque, sa tension, son poids, ou encore la qualité de son sommeil.

À l’occasion de ses Healthy Deals, Withings propose de belles réductions pouvant atteindre 30 % sur ses produits les plus emblématiques :

La montre connectée ScanWatch est à 239 euros

La ScanWatch est le fleuron de la marque française. Validée cliniquement, cette montre connectée est la plus avancée du catalogue Withings. Cette montre haut de gamme a récolté un 8/10 dans nos colonnes.

Dotée d’une autonomie record de 30 jours, elle embarque toute une série de capteurs permettant de suivre en continu ses principales constantes comme la fréquence cardiaque ou encore la SpO2 (taux d’oxygénation du sang), et d’évaluer la qualité de son sommeil.

La ScanWatch va même plus loin et apporte un suivi cardiaque et respiratoire approfondi. La montre est en mesure de vous faire passer un électrocardiogramme (ECG), de détecter d’éventuelles fibrillations atriales, ainsi que des apnées du sommeil. Ces fonctionnalités sont rares et généralement réservées aux modèles de montres connectées les plus premium.

Les sportifs ne sont pas en reste, la ScanWatch prenant en charge plus de 30 activités physiques différentes.

Durant les Healthy Deals, la Withings ScanWatch est à 239 euros au lieu de 299 euros.

La balance Body+ est à 69 euros

La balance connectée Body+ est un incontournable du catalogue Withings. Elle permet de suivre l’évolution de son poids et d’avoir une vision complète de sa composition corporelle (masse musculaire, masse grasse, eau, masse osseuse).

À l’appui de l’application Health Mate (disponible sur Android et iOS), la Body+ vous indique dans quelle mesure les changements opérés sur votre mode de vie ont un impact sur votre composition corporelle. La balance connectée apporte dans ce cadre des conseils personnalisés et nutritionnels pour vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids ou de prise de muscle.

En prime, cette balance connectée est compatible à la fois avec le Bluetooth et le Wi-Fi, ce qui lui permet d’envoyer les données sur votre smartphone même lorsqu’il est à l’autre bout de la maison.

À l’occasion des Healthy Deals, la Body+ bénéficie d’une belle réduction de 30 % et passe à 69 euros.

La montre Steel HR Silver est à 134 euros

Bien que la Steel HR Silver soit une montre connectée hybride à aiguilles, elle cache sous son boîtier toute une série de capteurs pour suivre au quotidien son activité physique et sa santé.

Annoncée avec une grosse autonomie de 25 jours, elle mesure votre fréquence cardiaque et compte le nombre de pas que vous faites chaque jour. La Steel HR Silver évalue aussi l’efficacité de vos sessions d’entraînement, sachant qu’elle prend en charge plus de 30 sports différents, dont la natation. La nuit, elle analyse aussi la qualité du sommeil et peut vous réveiller au moment idéal avec la fonction Smart Wake-up.

Pour ses Healthy Deals, Withings fait chuter le prix de sa Steel HR Silver de 199,95 euros à 134,96 euros.

Le thermomètre Thermo est à 75 euros

Pour ce thermomètre connecté, Withings a choisi de miser sur la simplicité et la précision. Le Thermo prend la température en seulement 2 secondes sans contact corporel, contrairement aux thermomètres traditionnels.

Le dispositif embarque un total de 16 capteurs infrarouges, qui ciblent l’artère temporale située au niveau du front. Celle-ci est considérée comme l’une des zones les plus fiables pour ce type de mesure.

Pour éviter toute mauvaise interprétation, la température s’affiche sur le thermomètre aux côtés d’un indicateur vert, orange ou rouge. En un clin d’œil, vous pouvez voir si elle est normale, élevée ou “grave”.

Ce thermomètre peut être rattaché à 8 profils différents, dont l’historique de température est disponible sur l’application Thermo (pour Android et iOS).

Durant les Healthy Deals, le Thermo est proposé à 75,96 euros au lieu de 99,95 euros.

Le tensiomètre BPM Connect est à 99 euros

Si le suivi de la fréquence cardiaque est devenu un incontournable sur les montres connectées, la mesure de la tension artérielle (la pression dans les artères) passe encore essentiellement par des appareils médicaux spécifiques.

Withings propose donc le BPM Connect, un tensiomètre validé cliniquement. Il présente l’avantage d’être particulièrement compact avec son écran LED intégré au bracelet. Autre atout : il est simple à utiliser. Une fois enfilé autour du bras, il suffit d’appuyer sur le bouton pour lancer la mesure et regarder si le voyant s’affiche en vert, orange ou rouge.

L’historique des données est disponible à tout moment dans l’application Health Mate et peut être partagé facilement à son médecin traitant en cas de besoin.

Durant les Healthy Deals, Withings fait tomber le prix de son BPM Connect de 129,95 euros à 100,06 euros.

Le Sleep Analyzer est à 119 euros

Les montres connectées vous gênent pour dormir ? Le Sleep Analyzer de Withings analyse en toute discrétion la qualité de votre sommeil à l’aide d’un tapis à placer sous le matelas. S’il sait se faire oublier, ce dispositif est pourtant bien équipé.

Grâce à une série de capteurs, il détecte vos mouvements, le rythme de votre respiration et mesure en continu votre fréquence cardiaque. Il est aussi capable de repérer les ronflements.

Grâce à lui, vous pouvez connaître vos cycles du sommeil, votre temps d’endormissement et obtenir un score global pour la qualité de votre sommeil.

Le Sleep Analyzer est disponible à 119,95 euros au lieu de 149,95 euros.