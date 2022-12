Une Apple Watch Ultra à un cinquième de son prix original

L'Apple Watch Ultra est un produit impressionnant, mais c'est également un produit très cher. Sauf ce modèle créé et commercialisé par Pebble.

L’Apple Watch Ultra est un des produits que l’on peut retenir cette année. Une montre connectée bourrée de capteurs, et vendu à 1 000 euros. Comme on pouvait l’imaginer, elle a été copiée.

Une copie cheap

Les clones cheap de l’Apple Watch sont répandus, avec le même look, mais des performances très différentes. Après la présentation de l’Apple Watch Ultra, il était clair que les fabricants peu soucieux des brevets et des droits de propriété allaient rapidement emboîter le pas avec un clone. Dans le cas de l’Apple Watch Ultra, la première offre vient a été identifié en inde et porte le nom de « Cosmos Engage ». Oui, c’est une copie de l’Apple Watch Ultra pour l’équivalent de 45 euros.

L’entreprise porte le nom de Pebble — à ne pas confondre avec le fabricant de montres connectées du même nom — elle a été très loin. Avec le clone Apple Watch Ultra, Pebble semble avoir non seulement copié le design du produit, mais l’entreprise indienne semble également avoir pris de nombreuses images du produit directement depuis les communications d’Apple et même de watchOS 9.

Il n’y a rien à retenir de cette copie. Pebble annonce cinq jours d’autonomie, mais les fonctions seront très limitées, il est peu probable que les données de santé soient fiables et que la montre fonctionne correctement. Bref, passez votre chemin.

