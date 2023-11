Et si Campus était la clé pour un entraînement personnalisé et efficace en course à pied ?

Connaissez-vous Campus ? Cette plateforme fondée par des amoureux de la course à pied fournit des programmes d'entraînements sur-mesure, unique pour chaque coureur.

Pour s’améliorer ou débuter en course à pied, il est essentiel de s’astreindre à un bon programme d’entraînement. C’est la garantie de progresser efficacement tout en limitant le risque de blessure. Mais encore faut-il trouver chaussure à son pied. Trouver des entraînements via Google ou YouTube est facile. Mais la qualité est très aléatoire, surtout quand on débute.

En vérité, rien ne vaut un programme personnalisé, qui s’adapte aussi bien à vos objectifs qu’à vos capacités actuelles. L’adaptation, c’est l’essence de la proposition de Campus, une plateforme de coaching en ligne. Elle est aussi bien capable de vous fournir un programme pour un semi-marathon que pour débuter en course à pied.

Campus donne accès gratuitement à plusieurs programmes d’entraînement. Une offre premium est également de la partie, et vous pouvez gratuitement la tester pendant un mois grâce au code -15 € FRANDROID.

Qui est Campus ?

Si vous vous intéressez un tant soit peu au running, vous avez certainement déjà visionné des vidéos de la chaîne YouTube Running Addict. Grâce à ses conseils sur la course à pied, il cumule plus de 200 000 abonnés. Fort de son expertise et accompagné d’Élodie Le Pape et Tristan Pawlak, il a lancé Campus.

Entourés d’autres passionnés — et de professionnels de la préparation physique –, ils ont développé une méthode d’entraînement personnalisé. Cette plateforme s’adresse à tous : vous n’avez pas besoin de préparer un marathon pour obtenir votre plan sur-mesure. La plateforme s’adresse aussi bien aux débutants qui souhaitent s’initier à la pratique en douceur qu’à ceux qui veulent améliorer leur temps sur des distances précises.

Progresser grâce à un entraînement personnalisé

Avant de vous fournir un programme à la carte, Campus doit d’abord connaître votre rapport avec la course à pied. L’entraînement d’un runner qui désire débuter n’est pas le même que celui qui court depuis plusieurs années.

Viennent ensuite les performances. Quelle est votre distance préférée ? Combien de kilomètres courez-vous chaque semaine ? Quel est votre dernier record personnel ? Autant d’informations importantes aux yeux de Campus pour estimer votre forme actuelle. Si vous débutez, vous n’avez pas à remplir ces champs.

Il reste enfin à déterminer votre objectif. Vous pouvez très bien choisir d’améliorer votre endurance ou puissance sur les six prochains mois, de vous préparer à un semi-marathon qui se tient dans trois mois, ou tout simplement de vous maintenir en forme. L’entraînement fourni par Campus est toujours progressif, afin de limiter le risque de blessure et ne pas vous démotiver.

Un programme lisible et synchronisable

Vous voilà fin prêt à vous entraîner. Contrairement à de nombreux autres services de coaching, les entraînements de Campus sont particulièrement faciles à comprendre (et entièrement en français). Mieux, la plateforme vous délivre également des conseils pertinents sur vos séances. Comme apprendre à courir lentement pour vous préserver.

Les séances d’entraînement peuvent par ailleurs être exportées en quelques clics vers votre montre connectée Garmin ou Coros. Toutes les informations concernant l’allure visée, le nombre de répétitions ou la durée de l’entraînement sont alors accessibles directement sur votre poignet.

Une fois la séance terminée, Campus peut même récupérer les informations de votre activité sur Strava. Toutes les données essentielles — fréquence cardiaque moyenne, allure, durée, etc. — sont ainsi automatiquement complétées. Elles sont ensuite analysées par l’algorithme de Campus, vous permettant de connaître votre progression dans votre entraînement.

Courir entouré pour mieux se motiver

Il est parfois difficile de trouver de la motivation pour aller courir, surtout lors des longues séances hivernales. C’est pour cette raison que Campus a développé l’aspect communautaire de son service grâce à un espace de discussion en ligne ainsi qu’un club FFA (Fédération française d’athlétisme).

Un lieu idéal pour échanger autour du matériel, de la nutrition, mais également des futurs grands évènements. Vous pouvez y rencontrer d’autres coureurs soutenus par Campus et qui participent à la même course que la vôtre. La plateforme compte aujourd’hui 127 000 membres.

Enfin, la communauté Campus organise très régulièrement des évènements partout en France. Chaque semaine, dans toute la France, des sorties running à différentes allures sont organisées. L’opportunité de courir à plusieurs et surtout de rester motivé.

Des programmes accessibles gratuitement

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui préfèrent essayer avant de souscrire : Campus met à disposition gratuitement quatre programmes d’entraînement. Vous pouvez ainsi préparer un marathon, un semi, ou un 10 km en 12 semaines sans rien payer. Mieux, le programme « Débuter en course à pied » est, lui aussi, gratuit et il peut s’étaler de quatre semaines à plusieurs mois.

Campus dispose enfin d’une offre premium, en plus de celle qui est totalement gratuite. Celle-ci se veut plus complète et flexible. Voici ce qu’elle apporte :

des programmes plus variés (trail, amélioration de la vitesse, maintien en forme…) ;

avec des durées personnalisables (de 4 semaines à plusieurs mois) ;

l’export des entraînements vers les montres Garmin et Coros ;

l’import des activités depuis Strava ;

l’accès en illimité aux coachs sportifs de Campus ;

des statistiques d’entraînement complètes.

L’offre premium de Campus est affichée à 15 euros par mois, ou bien 149 euros par an. Grâce au code promo-15€ FRANDROID, vous pouvez gratuitement profiter de la version premium pendant un mois.