Pour le suivi du sport et de la santé, cette montre connectée est parmi les meilleures

Lancée il y a un mois, la nouvelle Huawei GT 5 est pleine de promesses : suivi santé et sport soigné, autonomie gonflée à bloc et design horloger. Elle a tout ce qu’il faut pour vous garder motivé et élégant cet hiver, et tous les suivants.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’automne est bel et bien là, mais votre motivation à faire du sport est intacte, n’est-ce pas ? Si ce n’est pas le cas, Huawei a pensé à vous avec sa nouvelle montre connectée.

Aussi à l’aise lors des soirées mondaines qu’à la salle de sport ou sur une piste d’athlétisme, la Huawei Watch GT 5 s’impose comme l’une des montres connectées les plus élégantes de l’année.

Et cela ne se ressent pas sur le prix, puisque la Huawei Watch GT 5 Series est disponible à partir de 249 euros. Jusqu’au 1ᵉʳ novembre, vous pouvez même profiter d’un second bracelet offert avec le code A50GTFR. Huawei vous offre même une paire d’écouteurs FreeBuds 5i.

La Huawei Watch GT 5 anticipe les besoins de tous les sportifs

Pensée pour répondre aux attentes des sportifs les plus exigeants, la Huawei Watch GT 5 renferme bon nombre de capteurs pour réaliser un suivi de santé et d’activité des plus rigoureux. La rédaction de Frandroid qui a d’ailleurs attribué la très bonne note globale de 8/10 à la Watch GT 5, lui a aussi décerné 9/10 tant sur la partie sport et santé que sur l’autonomie.

La Huawei Watch GT 5 s’avère très polyvalente, puisqu’elle offre des fonctionnalités de suivi avancées et adaptées à un grand nombre de pratiques sportives. Comprenez qu’elle ne sert pas seulement à mesurer votre fréquence cardiaque.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Huawei

Sports outdoor

Les amateurs de trails apprécieront de pouvoir télécharger leur itinéraire en amont sur la montre. Lors de la course, la Watch GT 5 indique en avance, grâce à la fonction d’analyse de la forme de course, où se situent les virages pour que les coureurs puissent anticiper et ne pas perdre une seule seconde à chercher le chemin.

La Huawei Watch GT 5 est polyvalente. // Source : Huawei

Elle intègre par ailleurs des cartes topographiques. Une caractéristique utile lorsque l’on a besoin de connaitre le dénivelé ou le type de terrain en fonction de la météo.

La montre connectée propose enfin une fonction « Trajet retour » qui, grâce à l’excellente précision du GPS permet de ramener le sportif à son point de départ, de manière précise.

Cyclisme

En plus des fonctionnalités outdoor, Huawei a pensé aux amateurs de vélo en vous permettant de transformer votre smartphone en compteur de vélo grâce à l’application Huawei Santé. Celui-ci affiche alors des données mesurées par la montre comme votre vitesse ou votre fréquence cardiaque en temps réel. Vous n’avez qu’à installer un support de smartphone sur votre guidon pour en profiter.

Golf

Chose rare, Huawei a développé une fonctionnalité spécifique pour les joueurs de golf. Les débutants profiteront de conseils personnalisés pour améliorer leur swing, et les plus aguerris pourront analyser leur parcours (orientation du terrain, vitesse du vent, impact de la météo) et le visualiser en 3D directement sur la montre. Plus de 15 000 parcours sont disponibles dans le monde entier et près de 700 en France.

Plongée

La nouvelle Huawei Watch GT 5, en plus d’être étanche jusqu’à 40 mètres de profondeur, intègre une interface pensée pour la plongée libre. L’écran passe ainsi à un mode de lisibilité adapté à vos sessions sous-marines et affiche un éventail de données pertinentes comme la profondeur ou le temps de plongée.

Une montre qui prend aussi soin de votre santé

La récupération est aussi importante que l’entraînement pour les sportifs cherchant à atteindre le meilleur niveau. Pour cela, Huawei a amélioré son capteur de constantes TrueSense pour le rendre plus sensible aux mesures et moins sensible aux interférences lumineuses qui faussent les données.

Le suivi d’entraînement de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le nombre de capteurs de constantes passe d’ailleurs de huit à douze pour gagner en précision. La mesure du pouls, du taux de SpO2 (taux d’oxygène dans le sang) et les ECG sont encore plus précis qu’avant.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Mieux, les Huawei Watch GT 5 et GT 5 Pro proposent un suivi personnalisé avec des recommandations adaptées à vos habitudes de vie. Vous pouvez ainsi profiter d’un suivi de votre bien-être émotionnel, de la qualité de votre sommeil, de votre niveau de stress et de votre cycle menstruel ou encore bénéficier d’exercices respiratoires adaptés.

L’élégance d’une montre horlogère

Contrairement à d’autres constructeurs de montres connectées pour qui le design n’est pas une priorité, Huawei a à cœur de soigner l’aspect de ses produits autant que ses fonctionnalités sportives.

Les applications de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les plus petits poignets (Watch GT 5 41 mm et GT 5 Pro 42 mm) se parent ainsi d’un boitier blanc céramique cerclé d’or pour la version Pro et d’argent pour la version classique.

Les versions 46 mm profitent quant à elles d’un boitier argent ou noir, de forme octogonale, du plus bel effet.