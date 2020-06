Apple lance un défi aux propriétaires d’Apple Watch pour la Journée de l’Environnement

Pour inciter les possesseurs d’Apple Watch à être actifs, la marque californienne fait appel à leur âme de collectionneur de trophées. Pour la Journée de l’Environnement, un badge virtuel peut être obtenu seulement ce vendredi. À condition de se bouger !

Depuis toujours, l’un des leitmotivs d’Apple pour sa montre connectée est d’inciter les utilisateurs à bouger pour leur bien-être. L’Apple Watch a fait de la santé l’un de ses fers de lance et ne cesse de la promouvoir dans les usages (multiplication des activités prises en compte, ECG embarqué, suivi du rythme cardiaque…), récompensant les plus actifs et assidus dans l’effort. Fermer les fameux trois cercles colorés (Bouger, M’entrainer, Me lever) s’accompagne souvent d’un badge virtuel qui vient garnir la galerie des trophées de l’appli Activité de votre iPhone. Une fonction toute bête de prime abord, mais qui fait partie des plus scrutées par les propriétaires d’Apple Watch.

Alors, pour pousser les utilisateurs à multiplier les efforts physiques et parler ainsi à leur âme de collectionneur, Apple ne manque pas une occasion de promouvoir un nouveau badge collector dès qu’un événement se présente. Et le prochain sera uniquement disponible ce vendredi.

Une récompense pour tous, valides ou non

Chaque année, Apple a pris l’habitude d’organiser des défis particuliers pour la Journée de la Terre en mai. En raison du confinement et donc de la difficulté à sortir, l’opération n’a pas eu lieu et c’est ce 5 juin, Journée mondiale de l’Environnement, qui a été choisi pour la remplacer.

Par rapport à d’autres challenges des années précédentes, celui-ci apparaît plus accessible. Il suffira de fermer le cercle bleu « Me lever » en bougeant au moins une minute chaque heure durant 12 heures. Votre trophée s’ajoutera alors dans l’appli Activité de votre iPhone. Tim Cook et les siens ont également pensé à ceux qui ne peuvent pas se lever aussi facilement, notamment s’ils sont en fauteuil roulant. Pour eux, un défi est également prévu. Il suffira de fermer le cercle « Rouler » pour obtenir le même badge.