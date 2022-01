Satochi dévoile un chargeur 165W avec quatre ports USB-C

Ce chargeur avec quatre ports USB-C par Satechi peut charger un appareil à 60 W, un second à 45 W, puis deux derniers à 30 W.

Les blocs de charge avec quatre sorties USB sont bien pratiques, mais ils peuvent parfois se montrer un peu légers en puissance de charge, surtout à l’heure de l’avènement de la charge rapide sur smartphone.

C’est pourquoi plusieurs constructeurs comme Anker commencent à proposer des blocs tutoyant les 120 W.

Quatre appareils en charge rapide

Satochi s’apprête à sortir un chargeur affichant 165W. Il repose sur la technologie au Gallium Nitride qui lui permet de charger jusqu’à quatre appareils à la fois et il est compatible avec la norme Power Delivery.

Dans le détail, avec un tel chargeur, il vous sera possible d’envoyer 100W dans un seul appareil et 60W dans un second, ou bien deux fois 60W et 45W dans un troisième appareil. Autre configuration soufflée par le constructeur : 100W + 30W + 30W. Et bien sûr, avec quatre appareils, vous pourrez atteindre les 60 W + 45 W + 30W + 30W.

On peut par exemple imaginer brancher un PC portable, une tablette et deux smartphones.

Précisons que les câbles USB-C ne sont pas fournis dans la boîte et que le chargeur peut être branché à une prise murale grâce à un câble, ce qui peut se montrer pratique plutôt que de devoir le laisser attacher à sa prise. Et cela ne fait jamais de mal, le chargeur est même livré avec un petit socle pour l’accueillir.

Combien ça coûte

Le chargeur 165W de Satechi coûte 119,99 dollars et sera disponible aux USA à partir du 14 janvier. Une sortie en Europe est prévue, comme l’indique le site du constructeur.

