Ce générateur solaire portable de 11,5 kg ne vous lâchera jamais (et pour cause)

C’est à l’occasion de la dernière édition de l’IFA que Jackery, leader sur le marché des générateurs solaires portatifs, a présenté son tout nouveau produit : le Jackery 1000 Pro. Un générateur solaire de 1002 watts destiné à accompagner les plus aventureux dans tous leurs voyages.

Si vous n’êtes pas un adepte de la van-life ou un fin connaisseur du monde des générateurs solaires, il est fort probable que vous ne connaissiez pas Jackery. Or, cette société fondée en 2012 est actuellement la marque de générateurs solaires la plus vendue au monde.

C’est avec l’ambition de rendre « l’énergie verte accessible partout sur Terre » que Jackery a développé ses produits au fil des ans. De l’Explorer des débuts au 2000 Pro en passant par le tout nouveau 1000 Pro, le constructeur s’est bâti une solide réputation auprès de professionnels et du grand public.

Aujourd’hui, la marque est devenue une référence pour les passionnés de voyages hors réseau et les personnes soucieuses de la planète. Chaque produit, à son échelle, est un petit évènement et la toute récente présentation du Jackery 1000 Pro, durant l’IFA à Berlin, n’a pas fait exception à la règle. Il faut dire que ce produit a de nombreux atouts dans sa manche, en matière d’autonomie, de rapidité de charge et de sécurité. On vous explique tout sur ce générateur solaire qui ne vous lâchera jamais (ou presque).

Jackery 1000 Pro : le générateur solaire idéal pour accompagner tous vos déplacements

Avec le 1000 Pro, Jackery propose une évolution de l’une de ses références phare : le générateur solaire 1000. Véritable générateur d’appoint, capable de recharger un téléphone ou un ordinateur, mais aussi d’alimenter de nombreux appareils (bouilloire, enceinte, vidéoprojecteur, TV), ce produit est un allié de taille pour tous ceux qui souhaitent voyager de manière autonome, loin des villes, sans pour autant se priver (en partie) du confort moderne.

C’est pourquoi Jackery a particulièrement soigné son nouveau générateur et l’a doté d’un design aussi compact qu’ergonomique. S’il pèse près de 12 kg, ses dimensions relativement modestes (34 x 26,2 x 25,6 cm) le rendent aisément transportable dans un van ou un camping-car. Il dispose aussi d’une poignée pliable permettant de le transporter facilement sans que cela affecte sa capacité à être stocké.

Côté sorties, le Jackery 1000 Pro dispose de trois séries de ports. Il dispose ainsi de :

deux sorties courant alternatif 230 V, 1000 W (2000 W max) ;

deux ports USB-C compatibles Power Delivery 100 W et un port USB-A compatible Quick Charge 3.0 ;

une sortie courant continu 12 V/10 A.

Prévu à la base pour être utilisé en extérieur (même s’il peut aussi servir de générateur d’appoint si le besoin s’en fait sentir), le Jackery 1000 Pro est conçu pour résister aux affres de la météo. Il est ainsi capable de fonctionner par des températures allant de -10 à 40 degrés, ce qui est loin d’être négligeable. De quoi en faire un compagnon indispensable de vos prochaines expéditions.

Un générateur solaire qui mise sur la charge rapide, l’autonomie et la sécurité

Afin de proposer un générateur capable de vous accompagner partout dans vos aventures, Jackery a développé son 1000 Pro selon deux axes majeurs : l’autonomie (et la charge rapide) et la sécurité.

Le Jackery 1000 Pro est ainsi équipé d’une batterie 1002 watts capable de se recharger auprès de n’importe quelle prise de courant, mais aussi, et surtout, grâce à l’énergie solaire. Une capacité pour le moins impressionnante qui lui permet par exemple d’alimenter un ordinateur portable pendant environ 12 heures ou un mini-climatiseur pendant 38 heures. Bien pensé, il est aussi capable de tenir la veille pendant 365 jours avec une charge complète à 80 % (et ce n’est pas un mince exploit).

Pour compléter cette très jolie autonomie, le Jackery 1000 Pro profite d’une charge rapide pour le moins impressionnante. Son port d’entrée de charge 800 W lui permet ainsi de passer de 0 à 100 % en 1 heure et 48 minutes lorsqu’il est couplé à quatre panneaux solaires SolarSaga 200.

La sécurité est un élément essentiel pour un tel appareil, et Jackery l’a bien compris. Et cela commence par le système de contrôle des batteries d’accumulateurs (BMS en anglais). Ce système, central pour un générateur de ce type, supervise la surveillance d’éléments aussi cruciaux que la tension, la température, état de la charge ou l’état des cellules ainsi que du refroidissement. Ici, Jackery a opté pour un système extrêmement moderne que l’on peut par exemple retrouver dans l’automobile.

Les deux sorties courant alternatif ont aussi été particulièrement soignées. Ces prises à ondes sinusoïdales pures offrent une protection accrue aux appareils branchés dessus, afin d’éviter les dommages. Sachez enfin que le Jackery 1000 Pro dispose d’une résistance au choc de niveau 9 (IK 09), ce qui lui permet de fonctionner y compris sur les routes les plus chaotiques.

SolarSaga 200 W ou SolarSaga 80 W : choisissez le panneau solaire qui correspond à vos besoins

Afin que la Jackery 1000 Pro puisse dévoiler son plein potentiel et fonctionner comme un véritable générateur solaire, il est nécessaire de lui accoler des panneaux solaires capables de capter, comme vous vous en doutez, la lumière du soleil afin de la transformer en énergie. En l’occurrence, ce modèle est susceptible de fonctionner avec deux références de panneaux solaires créés par Jackery : les SolarSaga 200 W et les SolarSaga 80 W.

En optant pour le modèle 200W, vous serez capable de tirer le meilleur parti de votre Jackery 1000 Pro. La version premium de ce générateur solaire est vendue avec 4 d’entre eux, ce qui lui permet d’exploiter pleinement son port d’entrée 800 W et donc, de se recharger à la vitesse de l’éclair. Ces panneaux ont été spécialement conçus pour être utilisés en itinérance. Ils peuvent ainsi se replier sur eux-mêmes afin d’être aisément transportés et occuper le moins de place possible. Ils bénéficient aussi d’une certification IP67 assurant leur résistance à l’eau.

Le modèle SolarSaga 80 W de son côté, qui équipe le pack Jackery 1000 Pro 160 W à deux exemplaires, se veut comme une alternative certes moins puissante, mais aussi plus pratique à transporter. Pour compenser ce faible encombrement et assurer une captation optimale des rayons du soleil, les panneaux SolarSaga 80 disposent d’une technologie double-face capable d’augmenter son rendement de 25 % sur la plupart des surfaces. De plus, sa mallette de transport est équipée d’un revêtement réfléchissant qui accroît encore sa capacité à recevoir le rayonnement solaire. Dernier avantage, une certification IP68 qui garantit leur étanchéité face à l’eau ou la poussière.

Découvrez le générateur solaire Jackery 1000 Pro

Dans la foulée de sa présentation à l’IFA, Jackery a lancé les précommandes pour sa Jackery 1000 Pro. D’après les informations présentes sur la page Amazon du produit, les livraisons devraient être honorées entre les 21 et 22 septembre prochain. Si ce générateur vous fait de l’œil, vous aurez le choix entre deux packs :

le Jackery 1000 Pro 160 W, qui comprend le générateur solaire Jackery 1000 Pro ainsi que 2 panneaux solaires SolarSaga 80 W. Il coûte 1699 euros ;

le Jackery 1000 Pro premium, comprend lui-aussi le générateur solaire Jackery 1000 Pro, mais cette fois-ci accompagné par la bagatelle de 4 panneaux solaires SolarSaga 200 W. Une version plus musclée, y compris au niveau du prix puisqu’il est proposé à 3899 euros.

Le constructeur a aussi annoncé une campagne de précommande pour ses deux packs. Les 300 premiers acheteurs pourront obtenir une sacoche de transport pour le Jackery 1000 Pro.