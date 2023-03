Samsung dégaine des accessoires rigolos (et pratiques) pour ses Galaxy S23

Après les coques et autres protections traditionnelles vouées aux Galaxy S23, Samsung s’apprête à lancer au moins deux accessoires atypiques pour son nouveau smartphone haut de gamme.

Sur son catalogue britannique, Samsung commence à lancer quelques accessoires atypiques, et potentiellement très pratiques, destinés à la coque « Gadget Case » des Galaxy S23. Repérée par Roland Quandt, la première de cette nouveauté n’est autre qu’un certain « Slim Tripod Stand ». Affiché à 34 livres (soit un peu moins de 40 euros) ce petit trépied aimanté et repliable, s’accompagne d’un autre accessoire : le « Camera Grip Stand ». Visible sur le site officiel de Samsung outre-Manche, ce dernier n’est toutefois plus disponible à l’achat dans l’immédiat. On ignore par ailleurs son prix.

Comme le souligne SamMobile, le lancement de ces quelques accessoires s’inscrit dans la stratégie de Samsung pour sa gamme Galaxy. Une gamme que la firme veut rendre la plus complète possible… et cela passe aussi par un effort de plus en plus visible sur le marché laptop. Depuis un peu plus d’un an, Samsung revient en force sur ce segment avec ses Galaxy Book. Une lignée renouvelée très récemment, et enrichie avec l’apparition du Galaxy Book 3 Ultra sur le haut de gamme, par exemple.

Des accessoires amusants et pratiques ?

Quoi qu’il en soit, le Slim Tripod Stand s’attache sur la Gadget Case et se déplie soit pour adopter la forme d’une poignée (pratique pour filmer par exemple), ou pour passer en mode trépied, orientable à la verticale comme à l’horizontale. À première vue, le design adopté par Samsung a l’air plutôt malin et le concept semble bien pensé… d’autant que l’accessoire est discret une fois replié.

Samsung is adding all kinds of weird gadgets compatible with the Gadget Case – like this tripod stand called Slim Tripod Stand for Gadget Case https://t.co/35wr9fSS25 pic.twitter.com/yDPKak9gVl — Roland Quandt (@rquandt) March 16, 2023

Moins discret mais plus élaboré, le Camera Grip Stand est lui aussi conçu pour être attaché à la coque « Gadget », et veut faire du Galaxy S23 un meilleur photographe. Il est livré avec un mini trépied et une télécommande d’obturation Bluetooth permettant de capturer des photos à distance sous différents angles.

Quant à son design, disons simplement qu’il permet une meilleure prise en main grâce à un grip aimanté. Des modes Astrophoto et Astro Hyperlapse permettent enfin de prendre plus facilement des photos d’un ciel étoilé, par exemple… même si celles de la lune pourraient bien être en partie tronquées.

Source : Samsung via SamMobile

