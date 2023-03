Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53 : les différences à connaitre pour bien choisir

Sur le papier, on pourrait croire que le Samsung Galaxy A54 est semblable à son prédécesseur, le Samsung Galaxy A53. Pourtant, plusieurs petites différences pourraient vous amener à préférer l'un sur l'autre. Le prix sera un élément déterminant, comme toujours.

Vous avez besoin de changer de smartphones, vous voulez quelque chose de solide et plutôt long terme, mais sans casser la tirelire pour acheter un ultra flagship. Il y a fort à parier que vos recherches vous mène sur la gamme Galaxy A de Samsung, champions des smartphones à moins de 500 euros.

Sauf que voilà, la marque coréenne vient tout juste de renouveler le champion de cette gamme avec un Galaxy A54. Celui-ci vient remplacer un excellent Galaxy A53. Alors lequel faut-il choisir ? Suivez le guide.

Sur le design, deux mondes

Le premier critère qui va nous intéresser est celui de la taille. Si vous cherchez à tout prix un smartphone le plus petit possible, alors considérez le Galaxy A54 puisqu’il possède une diagonale de 6,4 pouces, contre 6,5 pouces sur le A53. Attention toutefois, il s’agit d’une différence bien menue. Le A54 s’étale moins en hauteur de 1,4 mm, mais il est aussi plus large et surtout plus lourd. On passe en effet de 189g à 202g.

La faute à une autre nouveauté qui permet de les démarquer : l’arrivée du verre au dos du téléphone. Matériau habituellement réservé au haut de gamme, on le retrouve ici sur un téléphone à 499 euros.

Samsung Galaxy A54 // Source : Frandroid Le Galaxy A53 // Source : Frandroid – Arnaud Gelineau

Le verre va avoir l’avantage de ces inconvénients. On l’a dit, il rend le téléphone plus lourd, mais aussi plus glissant et enfin plus cassant. Car le verre, contrairement au plastique, casse facilement en cas de chute. Vous voilà prévenus.

On perd un capteur, on gagne en qualité

L’autre modification à prendre en compte sur l’extérieur des appareils se trouve sur les capteurs photo. Le Galaxy A53 en comptait quatre, le Galaxy A54 n’en a plus que trois. Esthétiquement, l’intégration est un peu plus élégante sur le A54 étant donné qu’il n’y a plus de bloc photo à l’arrière, mais simplement trois modules empilés.

Samsung Galaxy A54 // Source : Frandroid Les Galaxy A53 et A33 proposent quatre coloris. // Source : Frandroid – Arnaud Gelineau

Quant à la configuration photo, la perte d’un capteur de profondeur sur le A54 n’est pas franchement une grande perte. Il troque en outre le capteur principal 64 mégapixels du A53 pour un capteur 50 mégapixels, censé être plus à l’aise de nuit. Les deux autres appareils sont rigoureusement les mêmes : un ultra grand angle en 12 mégapixels (123°, f/2,2, 1,12 µm) et un macro en 5 mégapixels (f/2,4).

Un an de plus, ça peut faire la différence sur la performance

L’autre différence majeure se situe au niveau des performances. Le Galaxy A54 démarre à 8 Go de RAM là où le Galaxy A53 proposait une configuration à 6 Go et une autre à 8 Go.

La puce a aussi été améliorée, on passe d’un Exynos 1280 à un Exynos 1380. Samsung ne fait pas de promesse particulière quant à l’amélioration des performances, mais signalons simplement qu’il passe d’une configuration avec 2 cœurs haute performance à 4 cœurs haute performance. On peut donc s’attendre à du mieux pour les usages un peu intense.

Samsung Galaxy A54 // Source : Frandroid Le Galaxy A53. // Source : Frandroid – Arnaud Gelineau

Ajoutons que le Galaxy A54 sortant un an plus tard, il promet logiquement un suivi logiciel rallongé d’un an sur son ancêtre. Si vous êtes sur l’idée d’un achat de smartphone au long terme et que vous en avez le budget, le A54 a de ce fait l’avantage de pouvoir durer plus longtemps sur le papier.

Le nouveau modèle se défend également sur la connectivité puisqu’il ajoute l’eSIM, fait rarissime pour un téléphone de milieu de gamme. De quoi là aussi voir venir, car il s’agit d’une technologie amenée à se développer dans les années à venir.

Le prix donne un grand gagnant

À l’arrivée, les nouveautés apportées par le dernier Galaxy A54 semblent tout de même bien maigre pour justifier son achat dès sa sortie plutôt que celui de son prédécesseur. Ce dernier fait d’ailleurs souvent l’objet de promotions qui le place aux alentours des 370 euros, un prix beaucoup plus intéressant que les 500 euros à débourser pour le A54.

Ceci étant, le Galaxy A54 devrait vous durer plus longtemps grâce à une puce plus puissante et une sortie plus récente. Ceci à condition que vous ne le fassiez pas tomber, car le verre est beaucoup plus fragile que le plastique.

Le Galaxy A53 paraît donc être un meilleur choix en ce mois de mars 2023, alors que le A54 vient tout juste de sortir. Mais si vous voulez vraiment acheter le tout nouveau modèle pour ses quelques qualités supérieures, nous vous conseillons d’attendre quelques mois de voir le prix baisser.

