Le Samsung Galaxy A53 devient une excellente affaire grâce à l’arrivée imminente de son successeur

Le Samsung Galaxy A53 offre d’excellentes prestations milieu de gamme. Et, même avec l’arrivée prochaine de son successeur, il reste un très bon investissement. Il est même vendu à prix réduit : 349 euros contre 459 euros à son lancement.

La gamme Galaxy A de Samsung est connu pour son bon rapport qualité-prix. Hors, la firme sud-coréenne augmenterait le prix de ses prochains smartphones accessibles, dont le A54. Il est donc d’autant plus intéressant de se tourner vers le Samsung Galaxy A53, un smartphone qui a récolté la note de 9/10 lors de notre test. Il a donc tous les arguments pour être un solide investissement sur l’avenir et un très bon choix surtout quand ce dernier se négocie 110 euros de moins qu’à sa sortie.

Quelques mots sur le Samsung Galaxy A53

Un superbe écran AMOLED rafraîchis à 120 Hz

Une interface fluide et intuitive

Une bonne partition photo

Sans oublier les 4 ans de mises à jour Android

Disponible à sa sortie au prix de 459 euros, le Samsung Galaxy A53 (8 + 128 Go) est en ce moment en promotion à 349 euros sur le site Ubaldi.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy A53. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Samsung Galaxy A53 au meilleur prix ?

Un choix solide pour vous accompagner au quotidien

Sur le Galaxy A53, aucune folie esthétique, le smartphone est d’abord construit pour vous offrir une bonne prise en main. Ses tranches plates et le poids de 189 g, plutôt léger, n’y sont pas pour rien. Samsung démontre à nouveau son savoir-faire en matière d’écran : sa dalle AMOLED de 6,5 pouces FHD+ est un plaisir pour les yeux avec une très haute luminosité maximale, un contraste excellent et une riche palette de couleurs. Elle possède un taux de rafraichissement de 120 Hz pour une navigation fluide au quotidien.

Du côté de l’animation, le A53 s’appuie sur la puce Exynos 1280, accompagnée par 8 Go de mémoire vive. Ce n’est pas la plus véloce du marché, mais elle s’en sort très bien pour les usages du quotidien, mais pour une utilisation plus intense en jeu, c’est un peu juste. On l’apprécie surtout pour profiter de quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mise à jour de sécurité. Autrement, il propose une expérience utilisateur fluide et agréable et tourne d’ores et déjà de la nouvelle interface Samsung, OneUI 5, sous Android 13 via une mise à jour.

Un smartphone endurant, assez doué en photo

Avec sa batterie de 5 000 mAh, le téléphone offre deux jours d’autonomie en utilisation modérée, un jour et demi en utilisation intense. Seul bémol : il n’est pas accompagné d’une charge rapide, ce qui est probablement le point le plus décevant. En plus de pas être fournis dans la boîte, le chargeur de 25 W permet de récupérer en 30 minutes plus de la moitié de la batterie. C’est assez long comparé à d’autres concurrents comme le Redmi Note 11 Pro 5G.

Pour finir, il délivre de belles prestations avec son appareil photo composé de quatre objectifs. On a droit à un capteur principal avec stabilisation optique de 64 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un de profondeur de 5 mégapixels. Dans l’ensemble, il offre de jolis clichés et propose une bonne polyvalence, même si le mode nuit manque un peu de précision. Le capteur macro est quant à lui peu utile. Il se détache en proposant un mode portrait très réussi pour cette gamme de prix.

Pour plus de détails : voici notre test complet sur le Samsung Galaxy A53.

Si vous souhaitez changer de forfait mobile en même temps que l’achat de votre nouveau smartphone, vous pouvez consulter notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits sans engagement du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 24 Go en Europe 15,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir Coriolis Forfait Mobile 5G

210 Go Appels illimités 210 Go en France 25 en Europe 19,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).