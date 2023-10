Votre nouvel iPhone 15 mérite ces accessoires incontournables garantis à vie

Les nouveaux iPhone 15 sont disponibles depuis quelques jours à peine, et la marque Force Mobility leur consacre déjà toute une série d’accessoires. Des protections ultra-robustes et compatibles MagSafe aux chargeurs ultra-rapides, en passant par les bandoulières pour l'avoir toujours auprès de vous, l’équipementier a tout prévu.

Le 22 septembre dernier, Apple a ouvert les ventes de ses iPhone 15 et les aficionados de la marque à la pomme ont déjà reçu leur exemplaire. Et bien que l’envie soit forte de le prendre en main et de tester son nouvel appareil photo, il est essentiel de bien le protéger au préalable.

Sur ce point, la marque Force Mobility propose déjà tous les accessoires essentiels. Le constructeur vient de dévoiler ses nouvelles coques et étuis renforcés Force Case compatibles avec la technologie MagSafe. Des protections résistantes qui sont également garanties à vie.

Et comme les chargeurs secteur ne sont pas fournis avec les iPhone 15, Force Mobility a aussi prévu une série de chargeurs pour la maison et pour la voiture.

Un étui folio renforcé pour une protection optimale

L’iPhone 15 est disponible à partir de 969 euros et peut même avoisiner les 2 000 euros dans sa version Pro Max. Aussi résistant soit-il, personne n’a envie de le voir tomber au sol, s’abîmer et se rayer. Encore faut-il trouver le bon modèle de coque, aussi efficace qu’élégant pour ne pas dénaturer le design de l’iPhone 15.

Justement, le nouvel étui folio renforcé Force Case offre une protection complète, à l’avant comme à l’arrière grâce à son rabat et à ses contours surélevés, y compris au niveau du bloc photo. Très robuste, cet étui résiste à des chutes de 2 mètres et absorbe efficacement les chocs. Pour autant, cet accessoire sait se faire discret avec son dos transparent.

Cet étui renforcé Force Case s’avère aussi très pratique à l’usage. Doté d’un système aimanté compatible MagSafe, il assure un bon positionnement des chargeurs à induction. Force Mobility a aussi prévu une encoche au niveau du haut-parleur pour passer des appels sans avoir à ouvrir l’étui.

D’ailleurs, grâce à sa fermeture magnétique, celui-ci reste bien en place, même lorsque l’iPhone 15 est balloté dans votre sac. Aucun risque donc que l’écran ne se raye au contact de votre trousseau de clés. Et pour agrémenter encore plus cet accessoire, Force Mobility a placé un double porte-carte au cœur du rabat. C’est très appréciable lorsque vous souhaitez vous passer de votre portefeuille.

Cet étui est dès à présent disponible au prix de 34,99 euros et profite d’une garantie à vie. À tout moment, si votre coque est endommagée, vous pouvez solliciter Force Case pour en obtenir une nouvelle. Mais pour profiter d’une telle garantie, vous devez avoir enregistré le produit dans les 30 jours qui suivent sa commande.

Une coque renforcée transparente, mais tout aussi robuste

Apple a tellement soigné le design de ses iPhone 15 qu’il est dommage de le cacher, même en partie. C’est d’autant plus vrai pour les modèles Pro et Pro Max arborant un magnifique cadre en titane, ainsi qu’un dos en verre mat texturé du plus bel effet.

Force Mobility a donc conçu une coque entièrement transparente, laissant entrevoir chaque détail de l’iPhone 15. Recouverte d’un traitement anti-jaunissement, elle conserve à travers les années toute son élégance et son aspect cristal.

Si cette coque renforcée Air Force Case s’avère très fine, elle n’en est pas moins solide et peut résister à 3 mètres de chute. Pour parvenir à une telle prouesse, Force Mobility a misé sur deux de ses technologies :

l’Air Cushion chargé de fortifier les coins grâce à des cavités d’air et donc de mieux amortir les éventuels chocs et impacts ;

le Tryax Insert 3D destiné à absorber efficacement les chocs en dispersant sur 3 axes différents l’énergie générée par un coup ou une chute.

Et pour que l’écran ainsi que le bloc photo soient préservés au mieux, tous les contours sont surélevés, y compris au niveau de l’appareil photo.

Pour parfaire cette fiche technique déjà aboutie, la marque a bien entendu intégré à l’arrière un système aimanté compatible MagSafe.

Cette coque renforcée iPhone 15 Air Force Case est affichée à 39,99 euros et bénéficie, elle aussi, de la garantie à vie.

Votre bandoulière Force Case 100 % remboursée : voici comment procéder

À l’occasion de la sortie des iPhone 15, Force Mobility dévoile aussi une élégante bandoulière Force Case, très pratique pour porter son nouveau smartphone autour du cou et l’avoir toujours à portée de main.

Et si vous la commandez simultanément avec une coque Force Case, la marque vous propose de participer à son offre afin d’obtenir le remboursement intégral de votre nouvelle bandoulière, d’une valeur de 24,99 euros. Pour participer, c’est très simple, il vous suffit de vous inscrire sur cette page dédiée dans les 15 jours qui suivent l’achat de ces accessoires.

Attention, il faut faire vite, car cette offre se termine le 14 novembre 2023 et seuls les 8000 premiers participants pourront en bénéficier.

Autre indispensable : le chargeur

Depuis 2020, la firme de Cupertino ne délivre plus de chargeurs avec ses iPhone et se contente de fournir un simple câble. Les derniers iPhone 15 ne font pas figure d’exceptions, mais une petite nouveauté est à considérer : le port USB-C.

Heureusement, Force Mobility a tout prévu. L’entreprise vous propose un premier chargeur ultra-rapide Force Power de 30 W, fondé sur la technologie GaN. Celle-ci offre une réelle compacité au chargeur tout en limitant les risques de surchauffe. Vous pouvez donc l’emmener facilement partout et même l’utiliser pour recharger tous vos appareils Android et iOS dotés d’un port USB-C.

Ce chargeur Force Power fabriqué en France est d’ores et déjà disponible au prix contenu de 39,99 euros. Il s’accompagne en cadeau d’un Smart Compagnon, un accessoire utile pour ranger convenablement le câble de recharge. De plus, comme les coques et étuis Force Case, ce chargeur profite de la garantie à vie.

En complément, pour tous vos déplacements en voiture, Force Mobility a concocté au sein de sa gamme Force Power un chargeur à induction de 15 W compatible MagSafe. Ce modèle disponible à 39,99 euros se fixe solidement à la grille d’aération du véhicule et offre un bon maintien de l’iPhone 15 grâce à ses trois points de serrage. Sachant qu’il pivote à 360 degrés, vous pouvez en un tournemain passer votre smartphone du mode portrait au mode paysage. C’est très pratique lorsque l’iPhone vous sert de GPS notamment.