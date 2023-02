Garanti à vie et fabriqué en France : voici le chargeur rapide universel idéal

Vos tiroirs sont emplis d’une multitude de chargeurs différents et vous perdez systématiquement du temps à trouver celui qu’il vous faut ? Compact, le chargeur Force Power made in France peut recharger à lui seul smartphones et tablettes à une puissance maximale de 30 W. En plus, il est garanti à vie.

À chaque appareil son chargeur. Ce vieux réflexe perdure chez certains utilisateurs, persuadés que ces dispositifs ne sont compatibles qu’avec un seul produit. Pourtant, dans la plupart des cas, un seul modèle peut suffire pour recharger tous ses appareils mobiles : smartphones, tablettes, PC, consoles de jeu, casques. Ce sera même très fortement incité au sein de l’Union européenne à partir de 2024 avec l’USB-C imposé comme port de charge filaire standard sur pléthore de produits électroniques.

Spécialisée dans les accessoires high-tech, la marque Force Power a lancé un chargeur maison à la fois puissant, intelligent et compact. Avec sa puissance de 30 W et sa compatibilité Power Delivery, ce chargeur Force Power peut rapidement recharger tous les smartphones et les tablettes du marché.

Proposé à 39,99 euros, ce chargeur est non seulement conçu et fabriqué en France, mais il est aussi testé et certifié dans l’Hexagone. En prime, il bénéficie d’une garantie à vie. Vous pourrez en effet échanger votre produit en cas de panne, et cela, à vie ! Et jusqu’au 28 février, profitez d’une remise de 5 euros sur cet adaptateur secteur Force Power avec le code promo FORCE5.

Retrouver le chargeur Force Power 30 W Made in France FORCE5

Un chargeur intelligent multi-appareils

De prime abord, trouver le bon adaptateur secteur pour son smartphone ou sa tablette n’est pas évident, car il faut veiller à ce que sa puissance de charge soit conforme à celle de l’appareil à recharger. D’autant que l’on trouve maintenant différentes technologies propriétaires de charge, qui diffèrent selon les constructeurs.

Pour pallier ces inconvénients et offrir un chargeur fabriqué en France adapté à la plupart des smartphones et tablettes, Force Power a conçu ce chargeur universel, compatible avec la technologie Power Delivery via USB-C. C’est actuellement le standard de charge rapide le plus universel qui soit. Cet adaptateur secteur détecte la puissance maximale que peut supporter votre appareil et l’ajuste automatiquement lors de la charge.

Le Force Power convient donc aussi bien aux anciens modèles de smartphones limités à une charge standard, qu’aux plus récents compatibles avec une charge rapide de moins de 30 W, comme l’iPhone 14 (20 W), le Samsung Galaxy S22 /S23 (25 W), ou encore le Redmi Note 10 (18 W).

Un chargeur puissant, mais compact, facile à ranger et à transporter

Autre atout majeur du Force Power : sa compacité. Si déjà sa large compatibilité lui permet de remplacer la plupart des chargeurs USB-C de la maison, sa taille réduite vous fait gagner d’autant plus de place dans vos tiroirs. Il permet aussi d’être aisément emmené avec soi, afin de ne plus être à court de batterie lors de vos déplacements.

Cette prouesse est assurée par la technologie GaN, encore rare sur les chargeurs de smartphones et de tablettes. Le silicium, principal matériau contenu dans les chargeurs, est alors remplacé par du nitrure de gallium, qui limite les surchauffes. Grâce à lui, les composants peuvent être davantage rapprochés les uns des autres, d’où une plus grande compacité du chargeur.

Une garantie à vie

Si le chargeur Force Power Made in France est plus léger et plus compact que les modèles standards proposés par les constructeurs de smartphones et de tablettes, il se montre aussi résistant aux chocs et aux rayures.

Et bien que ce chargeur secteur soit solide, Force Power le garantit à vie. En cas de panne ou de dysfonctionnement de ce chargeur, la marque française vous envoie en échange un modèle neuf (dans la limite d’un remplacement par an).

Aussi, non seulement le Force Power allie brillamment puissance, compatibilité élargie et compacité, mais en plus, il profite d’une belle qualité de fabrication. Ce chargeur est en effet produit et assemblé en France, et plus précisément en Franche-Comté. C’est assez rare sur le marché high-tech, encore largement dominé par des productions asiatiques.

Actuellement disponible au prix de 39,99 euros (34,99 euros après remise de 5 euros avec le code promo FORCE5, valable jusqu’au 28 février 2023), ce chargeur vient ainsi renforcer la liste de produits garantis à vie des gammes Force Glass et Force Case. Même les modèles de smartphones les plus récents, comme les iPhone 14 et les iPhone 14 Pro, ont droit à leur protection garantie à vie, que ce soit pour leur écran ou pour l’appareil photo arrière. C’est sans compter les coques compatibles MagSafe, qui sont, elles aussi, garanties à vie.