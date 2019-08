Article sponsorisé par BZFuture

À l’occasion de la rentrée, le site BZFuture organise des promotions sur ses accessoires gaming. Claviers mécaniques et souris de marque Motospeed, manettes de jeux Betop ou fauteuil gamer Autofull, voici une petite sélection de ce que l’on peut trouver chez cette nouvelle boutique en ligne.

BZFuture est un nouveau e-commerçant qui propose à la vente de nombreux accessoires gaming, mais aussi des logiciels pour Windows 10. À l’occasion de la rentrée, le site propose deux grandes promotions. La première concerne les accessoires de jeu, qui bénéficient d’une réduction de 10 % sur leur prix initial en entrant le code frandroid au moment de payer. La seconde permet de bénéficier d’une clé Windows 10 offerte pour tout achat d’une application de moins de 10 euros de leur boutique de logiciel.

BETOP G1 : une manette Bluetooth pour smartphone idéale pour les FPS

Parmi tous les claviers, souris et autres fauteuils que l’on peut trouver sur la boutique de BZFuture, on retiendra essentiellement le gamepad Bluetooth pour smartphone BETOP G1. Il s’agit d’une manette que l’on accroche sur la partie gauche de son téléphone pour jouer à des FPS ou TPS mobile. Elle se révèle particulièrement pratique pour des jeux comme PUBG Mobile.

Elle se compose d’un joystick, d’une croix directionnelle et de deux gâchettes. Elle est compatible avec tous les smartphones faisant une largeur comprise entre 73 et 98 mm (grâce à une prise ajustable). Elle a également la particularité d’être « plug and play » avec les appareils Huawei et Honor. Il suffit donc l’accrocher au smartphone et de l’allumer pour qu’elle fonctionne, sans passer par aucune étape de configuration. Cette manette Bluetooth (5.0) est par ailleurs équipée d’une batterie de 400 mAh, ce qui lui confère une autonomie de 25 heures de jeu. Elle pèse 70 grammes.

Habituellement vendue une quarantaine d’euros, la manette Bluetooth pour smartphone BETOP H1 est aujourd’hui en promotion sur BZFuture. Elle ne coûte que 36,89 euros en entrant le code frandroid au moment de payer.

La manette Bluetooth BETOP H1 à 34,10 euros

frandroid

Les autres produits disponibles sur BZFuture

BZFuture propose une vaste sélection d’accessoires gaming, allant du clavier mécanique au fauteuil gamer. Tous ont un point commun : ils affichent des tarifs très accessibles et un excellent rapport qualité-prix. Par ailleurs, la marque de fauteuil gamer Autofull est le sponsor d’équipes esport comme RNG ou d’évènements esportifs, comme la MDL. Voici une sélection de produits.

Le clavier mécanique (et étanche) Motospeed CK80 à 68,39 euros (avec le code frandroid) :

Un clavier mécanique rétroéclairé de 104 touches disposant d’une molette latérale pour modifier le volume sonore ou le rétroéclairage des touches.

La souris gamer Motospeed V100 à 31,49 euros (avec le code frandroid) :

Une souris gamer dotée d’un design ergonomique de six boutons, avec la possibilité d’ajuster les DPI de 400 à 6200 DPI.

La souris Motospeed V30 à 30,59 euros (avec le code frandroid) :

Une souris gamer pour droitier, au design ergonomique. Elle dispose de quatre boutons principaux, d’un bouton central pour modifier les DPI (de 500 à 3500 DPI) et d’un port USB doré.

Le casque gamer Motospeed Headset H18 à 24,29 euros (avec le code frandroid) :

Un casque-micro confortable et léger doté d’un câble USB audio de 2,2 mètres de long.

Le clavier mécanique Motospeed K95 à 35,99 euros (avec le code frandroid) :

Un clavier mécanique pensé pour les FPS, avec une technologie d’anti-ghosting sur certaines touches et la possibilité de mettre rapidement en place des macros.

Le fauteuil gaming AutoFull AF063BPU à 198 euros (avec le code frandroid) :

Une fauteuil gaming confortable avec un design (relativement) sobre.

La manette Bluetooth pour smartphone BETOP H1 à 31,49 euros (avec le code frandroid) :

Une autre manette Bluetooth pour smartphone, elle aussi conçue pour les appareils Honor et Huawei et pour les FPS mobiles. Sa croix directionnelle est toutefois différente de la BETOP G1.

Retrouvez tous les accessoires et logiciels sur BZFuture

frandroid