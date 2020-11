Spécialiste du smartphone reconditionné, YesYes accélère sa démarche écoresponsable

Désireux d’inciter à une consommation plus responsable, YesYes pousse son message encore plus loin. Après les smartphones reconditionnés et emballés de manière écoresponsable, le spécialiste français du reconditionnement lance la première boutique d’accessoires éco-conçus.

YesYes veut penser écoresponsable d’un bout à l’autre de sa démarche. Lancé en 2018, le spécialiste français du reconditionnement de smartphones — Apple et Samsung essentiellement — a recentré sa réflexion pour répondre davantage à une demande sociétale, espérant ainsi booster un marché qui stagne encore.

Le reconditionné, un marché encore un peu flou

« En arrivant, on pensait qu’on allait tout bousculer avec notre concept de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs qui fixaient les prix, » nous explique David Mignot, cofondateur de YesYes et ancien cadre de chez Sony Mobile. « Mais on s’est complètement planté. Et il n’y a pas eu en prime le boom du marché auquel on s’attendait. C’est toujours opaque et pas assez réglementé. » Selon lui, un tiers des clients sont déçus par le reconditionné.

Et cela vient de la confusion entre les plateformes comme Backmarket qui incarnent le marché, les distributeurs qui ont leur marketplace (Amazon, Fnac, Cdiscout, Veepee…), deux acteurs qui revendent des modèles, et les reconditionneurs (Certideal, SmAAArt, YesYes par exemple) assujettis à quelques exigences qui font aussi le cœur de leur métier. « Nous avons nos propres usines en France (à Caen, ndlr). Nous mettons sur le marché des produits vérifiés par nos soins avec 40 points de contrôle et nous expédions nous-mêmes aux clients depuis la France. Ce n’est pas le cas des plateformes et des distributeurs », rappelle David Mignot.

Miser sur le 100% français et l’écoresponsable

Mais il y a une demande pour les produits de seconde main. Près d’un Français sur deux se déclare ainsi vouloir se tourner vers une consommation plus responsable avec l’achat d’un produit de seconde main plutôt qu’un appareil neuf (Etude YouGov 2020). Alors YesYes entend porter son message : un achat économique, favoriser le circuit court pour avoir moins d’impact sur l’environnement, un reconditionnement 100 % français et des produits écoresponsables.

Source : Frandroid / Melinda DAVAN-SOULAS Les accessoires fournis par YesYes avec chaque smartphone // Source : Frandroid / Melinda DAVAN-SOULAS Source : YesYes

Cela concerne aussi bien la batterie (à moins de 85 % de sa capacité initiale, elle est remplacée) que l’emballage et les accessoires fournis avec le smartphone vendu. « Le gage de qualité des accessoires, c’est un engagement auquel nous tenons. Il n’est pas question d’envoyer à un client un câble d’origine défaillant ou un chargeur inadapté », ajoute Christophe Perrin, cofondateur de YesYes. « C’est pour ça que nous fournissons des accessoires de qualité garantis 10 ans. Ils sont compatibles avec Apple et nous payons la licence pour qu’ils soient certifiés ».

En optant pour un smartphone reconditionné par YesYes, on trouve désormais dans la boîte, tout aussi écoresponsable et optimisée, un nouveau câble tressé et un chargeur (2.4 A) développés en partenariat avec Green_e, une startup spécialisée dans les accessoires éco-conçus. Le tout est fourni dans un sac bio, glissé dans un emballage recyclable en carton issu de forêts éco-gérées, avec colle et encre végétale. « La démarche doit être cohérente d’un bout à l’autre », nous explique-t-on.

Penser à l’environnement jusqu’aux accessoires

Mais faire un geste pour la planète en optant pour un smartphone de seconde main et l’accompagner d’accessoires pas forcément dans la même philosophie n’allaient pas forcément de pair, selon les équipes de YesYes. Alors, pour aller encore plus loin, l’entreprise française lance la première boutique d’accessoires éco-conçus.

On trouve ainsi des coques de protection biodégradables ou 100 % recyclables, des coques en cuir faites en matériaux ou produits recyclés. Plusieurs marques se sont associées à YesYes pour cela (Atelier Gaston, Muvit, Pela Jaym…). La marque Rhinoshield, spécialiste des protections d’écran et de smartphone, est également présente.

Écoresponsable et responsable aussi, YesYes martèle que le client est au cœur de sa réflexion permanente. « On a le devoir d’assurer un service de qualité, c’est notre promesse, tout en pensant à l’environnement », glisse David Mignot. « On veut créer un modèle vertueux, durable et créateur d’emplois, le plus proche des clients possibles avec un SAV ».

Car les envies de bien faire de la firme vont même plus loin. En attendant d’ouvrir des boutiques physiques dont elle rêve, l’entreprise a fait de son atelier caennais un lieu de création d’emplois et de réinsertion dans son bassin de population. « On répète qu’on est français et qu’on veut faire au plus près. Cela passe par là aussi, l’écoresponsabilité ! », clame YesYes.