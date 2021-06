Après Aukey, c’est RavPower qui disparaît d’Amazon

Amazon continue de chasser les marques qui ne respectent pas ses règles. Après Aukey, c'est la marque RavPower qui disparaît du store.

Il y a un mois, la marque Aukey a disparu d’Amazon. Un site avait mis en évidence un cas de tricherie lié à la création de faux avis. Une base de données a fuité, permettant de découvrir un mécanisme par lequel des entreprises paient des utilisateurs d’Amazon en échange d’un avis positif. En créant de faux avis positifs, les marques jouent ainsi avec l’algorithme d’Amazon pour que leurs produits remontent dans les classements.

Désormais, c’est la marque populaire de batteries et de chargeurs RavPower qui a également complètement disparu – Amazon a confirmé auprès de The Verge l’information, après avoir également confirmé le bannissement des marques Aukey et Mpow. On peut facilement comprendre la raison de ce bannissement : le nouveau chargeur RavPower comprenait une offre de carte-cadeau de 35 dollars en échange d’un avis posté sur Amazon.

Following my fake review story, listings for Amazon-native electronics brand RAVPower are gone.

The company offered $35 gift cards for reviews on a product that was sold directly by Amazon itself. RAVPower acted as a wholesale vendor on that listing.https://t.co/6nazZZ5Wtb pic.twitter.com/znp9u48YHV

— nicole nguyen (@nicnguyen) June 16, 2021