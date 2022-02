Kanye West sort son dernier album… uniquement sur son enceinte Stem Player

Le rappeur Kanye West sort son nouvel album sur un lecteur bien particulier, le Stem Player. Et l'un ne va pas sans l'autre : l'album est disponible uniquement sur cette enceinte.

Kanye West a encore frappé. Le rappeur a sorti Donda 2, son 11e et dernier album en date le 22 février. Si les fans de musique seront ravis de prime abord, ils le seront un peu moins en se rendant compte qu’il n’est pas possible d’écouter l’album en question ailleurs que sur l’enceinte maison de Kanye, nommé Stem Player. Or, cette petite enceinte est vendue 200 dollars, soit environ 180 euros.

Pour écouter l’album, il faut acheter le Stem Player

Kanye West souhaite s’affranchir totalement des services de streaming musical tels que Spotify, Apple Music ou encore Tidal avec qui il avait signé pendant un temps. C’est pourquoi en annonçant la disponibilité exclusive de son album sur le Stem Player, Kanye West en a profité pour écrire un petit manifeste dans un post Instagram.

En froid depuis longtemps avec l’industrie musicale, le rappeur y a justifié son choix en précisant qu’« aujourd’hui, les artistes gagnent seulement 12 % de ce que l’industrie génère ». Il poursuit en expliquant : « Il est temps de libérer la musique de ce système oppressif. Il est temps de prendre le contrôle et de construire notre propre système ». Et de conclure directement « Allez sur stemplayer.com dès maintenant pour commander ».

L’appareil en lui-même, élaboré par Kano, est en fait une enceinte Bluetooth, qui avait été présentée dès l’été 2021. Il est donc nécessaire d’y transférer manuellement les pistes autres que celles de Donda 2, qui y sont préinstallées. En effet, si le Stem Player est livré avec Donda 2, il pourra (heureusement) accueillir toute autre piste audio (MP3, AAC, M4A, WAV, FLAC….). Il prend la forme d’une petite enceinte ronde qui tient dans la main. Côté technique, il dispose du Bluetooth, d’un port USB-C, d’une prise jack, ainsi que d’un haut-parleur de 97 dB et de 8 Go de stockage.

En outre, l’enceinte tente de se distinguer par le biais de fonctionnalités supplémentaires : grâce à ses quatre sorties audio, il est possible d’ajouter directement des effets aux morceaux. En utilisant les commandes tactiles, l’utilisateur peut ainsi isoler les voix, les rythmes, les samples, créer des boucles, modifier la vitesse de lecture…

Tout ceci est mis en évidence par le Stem Play qui s’illumine au rythme de la musique. Pas sûr, cependant, que cela suffise à justifier les 200 dollars investis… Il est possible de commander le lecteur (et donc l’album de Kanye West) uniquement sur le site officiel.

