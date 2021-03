Logitech lance des écouteurs gaming à l’ancienne, avec câble et prise Jack

Lancés il y a quelques mois en tant qu'accessoires pour l'Oculus Quest 2, les Logitech G333 reviennent dans une version légèrement remaniée vouée à plus d'utilisateurs. Disponibles en trois coloris, ils proposent une expérience filaire basique... mais abordable.

Vous cherchez des intras à l’ancienne, basiques et pas trop chers, pour jouer sans vous encombrer d’un casque ? La nouvelle version des G333 de Logitech pourrait être l’élue que vous attendiez. Disponibles pour l’heure aux États-Unis, les nouveaux écouteurs filaires gaming du fabricant suisse ne dépassent pas les 50 dollars (soit environ 42 euros hors taxes).

Pour ce prix, ils reprennent peu ou prou le design des premiers G333, lancés au même prix en septembre dernier pour l’Oculus Quest 2. Quelques changements notables sont toutefois à signaler, comme l’ajout d’un micro et d’un petit boîtier de commandes regroupant des boutons de contrôle du volume et une touche pause / lecture. Bien entendu, le câble a aussi été rallongé par rapport à la version Oculus, volontairement limitée en longueur de cordon.

Des écouteurs efficaces sur PC comme sur consoles

Pour le reste, Logitech mise sur deux drivers dynamiques (l’un de 5,8 mm, l’autre de 9,2 mm) pour des aigus bien définis et des basses présentes… c’est en tout cas ce que promet la marque, mais l’on signalera quand même qu’il s’agit d’écouteurs d’entrée de gamme. Leur qualité audio méritera d’être vérifiée en test. Quoi qu’il en soit, les G333 restent légers avec seulement 19 grammes sur la balance notamment grâce à un châssis en aluminium. On retrouve par ailleurs des embouts interchangeables en silicone. Trois tailles sont fournies.

Avec les G333, Logitech fournit également un petit sachet de transport et un adaptateur Jack 3,5 mm vers USB Type-C. De quoi raccorder ces écouteurs à peu ou prou n’importe quel appareil. Les G333 sont enfin disponibles en trois coloris : argent, violet et noir. Nous avons contacté Logitech France pour en savoir plus sur une éventuelle commercialisation de ces nouveaux écouteurs en France et attendons à ce jour une réponse.