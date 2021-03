Spotify modifie son interface sur PC et Mac : voici ce qui change

Après des mois de tests, Spotify modifie son application pour desktop. Au programme de cette mise à jour : un tout nouveau look copié sur l'application mobile, des playlists plus simples à construire, du hors-ligne renforcé.

Les télétravailleurs qui bossent avec Spotify en fond l’auront peut-être remarqué. Ce jeudi 25 mars, le géant du streaming de musique a changé le design de son application de bureau sur PC et sur Mac, ainsi que son lecteur web. Il ne s’agit pas d’une mise à jour, le design choisi devrait déterminer ce à quoi ressemblera Spotify pour « les années à venir », explique la marque sur son site.

« Nous lançons constamment de nouvelles fonctionnalités, nous optimisons nos services pour de nouveaux appareils et cherchons toujours des manières d’étendre notre offre », indique la société suédoise. « Et pourtant, le long du chemin, nous avons senti que notre expérience sur application de bureau ne tenait plus la route, et qu’il était temps de la changer. »

Pour aller plus loin

À 5 euros, ce forfait mobile propose juste ce qu’il faut de data

Comme l’expérience desktop était à l’origine leur première manière de faire connaitre Spotify au monde, la marque indique ne pas avoir pris la tache à la légère. Le communiqué parle de « mois de travail » sur cette nouvelle version.

L’objectif principal de ce « look et ses sensations améliorés » : « aligner l’expérience desktop » sur celle offerte aux smartphones. Tant qu’à faire, Spotify a cherché à créer un design « cohérent », comprendre par là un design qui se déclinerait efficacement entre les différentes versions.

Nouveau look

Le gros du travail repose donc sur le look et l’interface. Le bouton « recherche » se retrouve à gauche de l’écran, sous forme de rubrique, entre l’accueil et votre bibliothèque. Ce découpage ne perdra pas totalement les utilisateurs mobiles, qui en ont déjà l’habitude.

Le deuxième gros changement intervient sur votre profil. Désormais, Spotify indiquera vos artistes et morceaux favoris du mois. Enfin, vous pourrez désormais lancer une session « radio liée à un titre » ou un artiste depuis le menu qui apparait à droite du titre où passe votre souris.

La création de playlists et l’écoute simplifiées

Bonne nouvelle pour tous les maniaques des playlists. Spotify a revu quelques détails de la présentation et de la navigation dans ces dernières. D’abord, lorsque vous ouvrez une nouvelle playlist désormais, une barre de recherche apparait directement pour trouver d’autres titres. Pratique.

Autre amélioration tirée directement de l’application mobile, il sera à nouveau possible d’éditer les morceaux mis en file d’attente et d’accéder aux morceaux écoutés récemment. La bibliothèque hérite par ailleurs d’un nouveau menu déroulant qui permet de la trier selon divers critères : écoutés récemment, ajoutés récemment, etc. Le drag and drop de titres directement dans une playlist a aussi été revu.

Téléchargement renforcé pour l’écoute hors-ligne

Enfin, pour les utilisateurs premium, sur l’application desktop, il n’était jusqu’ici possible de télécharger des morceaux qu’une fois placés dans une playlist. Désormais, les albums, les podcasts et titres peuvent être téléchargés directement pour être écoutés en hors-ligne.