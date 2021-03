À 5 euros, ce forfait mobile propose juste ce qu’il faut de data

Si votre forfait mobile ne vous sert qu’à téléphoner et naviguer sur Internet, il n’est pas nécessaire de dépenser des fortunes dans des offres débordant d’options inutiles. Ça tombe bien, RED propose un forfait 5 Go à tout petit prix.

Alors que RED propose déjà un forfait mobile 5G sans engagement, ou un forfait 4G avec une enveloppe data colossale, l’opérateur pense également à celles et ceux qui ne disposent que d’un petit budget. Ainsi, RED dégaine un forfait 5 Go au prix tout doux de 5 euros. Une offre sans engagement et sans prix qui double au bout d’un an ou deux. Et jusqu’au 29 mars prochain, l’option 100 Go de stockage dans le SFR Cloud est offerte.

Le forfait 5 Go de RED se concentre sur l’essentiel

L’opérateur donne accès chaque mois à 5 Go de data 4G. Une enveloppe suffisante pour assurer la navigation web au quotidien en toute tranquillité, ou écouter de la musique sur Spotify ou Apple Music pendant 62 heures d’affilée.

Le forfait 5 Go de RED permet également de profiter :

des appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne ;

de 6 Go de données à utiliser en Europe.

Surtout, RED dispose de l’un des meilleurs réseaux 4G du pays, celui de SFR. Il couvre 99 % de la population française et délivre un débit maximum de 500 Mbit/s.

Le forfait 5 Go de RED est très abordable

Le forfait 5 Go de RED coûte 5 euros par mois, ce qui en fait l’une des offres les plus accessibles du moment. Ce prix ne doublera pas au bout d’un an ou deux. Ce forfait se destine avant tout à celles et ceux qui ne se servent que peu de leur smartphone ou qui ont besoin d’un second forfait pour une montre connectée par exemple ou une tablette.

Cette offre est également sans engagement, ce qui vous permet de profiter de plus de souplesse quant à la gestion de votre abonnement.

Le stockage dans le Cloud offert

RED applique la même formule à son forfait 5G que sur ses autres offres mobiles en proposant de nombreuses options sans engagement pour quelques euros de plus.

On trouve notamment :

Les appels illimités vers les fixes d’Europe pour 1 euro par mois ;

Les appels illimités vers l’Amérique du Nord pour 2 euros par mois.

Mieux, RED offre l’option de stockage dans le Cloud, qui fournit un espace de 100 Go dans le SFR Cloud. Une solution parfaite pour alléger la mémoire de son smartphone et ainsi accéder à ses photos, vidéos ou documents depuis n’importe quel terminal.

Nous vous invitons à jouer avec les diverses options pour vous faire un avis sur l’offre RED et créer un forfait mobile qui vous sied parfaitement.

Comment souscrire au forfait 5 Go de RED ?

Comme toujours, l’opérateur vous accompagne dans toutes les démarches. Lors de la souscription sur le site de RED, il est possible de conserver son ancien numéro. Vous devez simplement fournir votre code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis votre ligne actuelle. L’opérateur se charge également de résilier votre ancienne offre et d’activer votre nouvelle ligne. Une opération réalisée sans aucune interruption de vos services mobiles.

Il faudra compter sur un premier et unique paiement de 10 euros lors de la commande pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM.