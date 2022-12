Jeu vidéo, musique, visio : quel casque choisir pendant les promotions OneOdio ?

Ce n’est pas parce que le Black Friday est terminé que les bonnes affaires se sont taries. La preuve avec OneOdio qui propose jusqu’à 51 % de réduction sur ses casques audio.

En mai dernier, nous vous parlions déjà de OneOdio, cette marque chinoise fondée il y a une dizaine d’années. Spécialisée dans le matériel audio, et plus particulièrement, dans les casques, elle propose des produits qui allient performances honorables et positionnement tarifaire très compétitif.

Aujourd’hui, le constructeur a décidé de lancer une vague de promotions sur une bonne partie de son catalogue. Casques classiques ou avec micro. Bluetooth ou filaire. Réduction de bruit active ou non. On vous aide à choisir le casque OneOdio le plus adapté à vos besoins.

OneOdio A30 : la réduction de bruit active abordable

Le OneOdio A30 est un casque Bluetooth dont la caractéristique principale est de proposer une réduction de bruit active capable de filtrer jusqu’à 92 % de sons extérieurs, selon les dires de son constructeur. Sa conception circum aural, en plus d’assurer un confort maximal, y compris lors de longues séances, permet aussi d’ajouter à la réduction de bruit en isolant l’oreille.

De son côté, le son est assuré par des hauts parleurs à films de soie de 40 mm qui proposent un son Hi-Fi aux basses prononcées et une plage dynamique plus importante et précise. Il dispose en outre de petits avantages supplémentaires, comme la possibilité de se connecter à deux appareils simultanément, de se connecter en filaire, ou encore une charge rapide efficace.

En ce moment, le casque à réduction de bruit active OneOdio A30 est proposé avec une réduction de 51 %, à 34,99 euros.

OneOdio A71M : le casque parfait pour le jeu ou les appels

Si vous cherchez un casque capable de vous accompagner lorsque vous participez à une visioconférence ou durant vos sessions de jeu en multi, le OneOdio A71M pourrait vous intéresser. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu’il possède un microphone omnidirectionnel à réduction de bruit capable de transmettre votre voix clairement dans la plupart des situations.

Mieux, ce micro est entièrement détachable afin de transformer le OneOdio A71M en casque audio classique lorsque vous sortez de chez vous. Compatible avec les appareils équipés de prises jack 3,5 ou 6,35 mm, il bénéficie aussi d’un design ergonomique. Très confortable grâce à de larges coussins d’oreilles, il est aussi aisé à transporter vu qu’il peut être replié sur lui-même.

En ce moment, vous pourrez découvrir ce OneOdio A71M à 36 euros.

OneOdio Pro10 : pour les passionnés de musique sous toutes ses formes

Depuis sa création, OneOdio cherche deux choses : créer des casques pour les passionnés d’audio et proposer de produits à un tarif abordable. Le OneOdio Pro10 est la parfaite illustration de cette philosophie. Grâce à ses haut-parleurs 50 mm, il est capable d’offrir un son plus ample et précis, à la mesure de la musique que vous écoutez.

De fait, il s’agit d’un casque particulièrement adapté à la pratique musicale sous toutes ses formes (captation, mixage, monitoring). Confortable grâce à sa conception circum aural, il offre aussi une bonne isolation passive par le biais de ses épais coussins d’oreille.

En allant sur Amazon, vous pourrez découvrir ce casque avec une réduction de 29 % et ne débourser que 24,99 euros pour l’acquérir dans sa version rouge.

OneOdio A11 : le casque idéal pour les (tout) petits budgets

Avec le A11, OneOdio propose l’un des casques les plus abordables de son catalogue. Équipé d’une puce Bluetooth 5.2, il est capable de se connecter à une large variété d’appareils, entre smartphones, ordinateurs et TV. Le son, assuré par des haut-parleurs 40 mm, bénéficie aussi d’une fonctionnalité Super Equalizer capable de booster les basses et améliorer la qualité des voix et des aigus.

Mais le véritable atout de ce OneOdio A11 réside incontestablement dans son autonomie XXL. Avec près de 32 heures au compteur et une charge rapide en deux heures, autant dire que vous ne serez jamais à court de son durant vos déplacements. Et si jamais cela devait arriver, vous pouvez toujours connecter votre caque en filaire pour continuer d’écouter vos contenus.

En ce moment, vous pourrez découvrir ce casque à 16,99 euros, soit une réduction de 37 % sur son tarif initial.