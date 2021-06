Ce casque Bluetooth à réduction de bruit offre une autonomie illimitée

Doté d'un panneau solaire sur l'arceau, le casque Los Angeles d'Urbanista intègre une batterie de 50 heures qui peut être rechargée simplement à l'aide de la lumière du soleil.

Depuis quelques années, les constructeurs de casques ont tendance à couper le cordon. L’essentiel du marché s’oriente désormais vers des casques Bluetooth. Dès lors, l’autonomie devient un véritable enjeu. Pour éviter d’avoir son expérience musicale amputée à cause d’une batterie trop faible, certains constructeurs font preuve d’imagination.

C’est le cas du constructeur suédois Urbanista. Il a présenté son casque Los Angeles, disponible en précommande. La particularité de ce casque est d’être équipé d’un arceau recouvert d’un panneau solaire. Concrètement, le casque peut ainsi se recharger non seulement à l’aide d’une prise USB-C, comme n’importe quel casque sans fil, mais également en cours d’utilisation grâce à la lumière extérieure, qu’il s’agisse de la lumière du soleil ou d’une lumière en intérieur. « Pour chaque heure passée dehors, vous aurez toujours deux heures d’écoute », indique Urbanista.

Il faut dire qu’en plus de la fonction d’écoute sans fil, la batterie du casque sera également utilisée pour la réduction de bruit active. L’Urbanista Los Angeles propose également un mode transparent, tous deux accessibles grâce à un simple bouton.

Des caractéristiques audio très classiques

Selon le constructeur, la batterie peut ainsi cumuler jusqu’à 50 heures d’autonomie, sans toutefois préciser si c’est avec ou sans réduction de bruit active. À ces 50 heures, on peut bien évidemment ajouter la recharge supplémentaire grâce aux panneaux solaires. Le casque d’Urbanista n’est cependant pas le premier à proposer une telle fonctionnalité, puisque JBL l’avait déjà adoptée sur son casque Reflect Eternal en 2019.

Du côté du son, l’Urbanista Los Angeles est doté de transducteurs de 40 mm de diamètre et compatible avec les codecs audio Bluetooth les plus communs du marché, le SBC et l’AAC.

Le casque Urbanista Los Angeles est proposé en deux coloris, noir ou doré, à 199 euros et en précommande. Les premières commandes seront livrées à partir de la fin du mois de juillet.