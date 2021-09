Moins chers et plus polyvalents : les Samsung Galaxy Buds2 sont enfin disponibles

Enfin, le glas des précommandes des nouveautés Samsung a sonné. Parmi les produits tant attendus, il y a les Galaxy Buds2. Design coloré, son puissant et réduction de bruit active : ces nouveaux écouteurs true wireless sont disponibles à la vente depuis le 27 août.

Présentés lors de la conférence du 11 août dernier par Samsung, les Galaxy Buds2 sont enfin disponibles à la vente. S’ils sont restés discrets face aux deux mastodontes pliants du fabricant coréen, le Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3, et les Galaxy Watch 4 series, ils ont pourtant tout pour plaire.

Le géant de la high-tech a tout repensé, du design, plus minimaliste jusqu’à l’autonomie, plus imposante. Petit récapitulatif de ce qui change sur cette nouvelle génération d’écouteurs true wireless signés Samsung.

Les Galaxy Buds2 sont disponibles à la Fnac au prix de 149,99 €

Un design tout en rondeur et en couleurs

Pour ce nouveau modèle, Samsung a quelque peu repensé le design de ses écouteurs, à commencer par le boîtier. Fini la forme ovale des premiers Galaxy Buds, Samsung propose ici un boîtier aux bords arrondis élégant et discret.

Cette fois-ci, Samsung a également pensé au visuel et propose quatre couleurs pastel pour les nouveaux Galaxy Buds2 : Olive, Lavande, Graphite et Blanc.

À l’intérieur, on retrouve des écouteurs dont la forme diffère des premiers modèles, mais se rapproche de celle des Galaxy Buds Pro. Petits et confortables, ils bénéficient de trois modèles d’embouts silicone pour s’adapter à toutes les oreilles.

Une réduction de bruit active et adaptative sur trois niveaux

Les embouts silicone permettent ainsi une première isolation phonique mécanique plutôt efficace. Samsung l’a complété par une ANC (pour réduction de bruit active ou Active noise cancellation en anglais) variable sur trois niveaux. C’est une première pour un produit d’entrée de gamme, car la version précédente, les Galaxy Buds+ ne disposaient que d’une isolation du bruit passive.

Sur cette nouvelle mouture, il est donc possible de choisir entre trois scénarios de filtrage de bruit ambiant : fort, moyen et faible. Une option qui permet de se couper totalement ou partiellement du monde extérieur, en fonction des situations.

Plus endurants que la version précédente

Habituellement énergivore, l’ANC reste cependant peu consommateur en batterie puisqu’avec l’option activée, il faudra compter sur 20 heures d’autonomie grâce au boîtier de recharge. En mode classique, les nouveaux écouteurs true wireless de Samsung peuvent survivre jusqu’à 29 heures d’affilée. Une belle nouveauté là où les Galaxy Buds de première génération n’allaient pas au-delà de 18 heures avec boîtier de recharge.

Le fabricant met également en avant la rapidité de chargement des écouteurs true wireless. Avec cinq minutes de charge, on gagne une heure d’écoute en continu. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs nomades.

Et si vous ne disposez pas d’un câble USB-C pour charger les Galaxy Buds2, aucun problème. Samsung a prévu le coup et permet la charge rapide sans fil depuis n’importe quel terminal ou chargeur sans fil compatible.

Ces nouveaux Galaxy Buds2 profitent en outre d’une fonctionnalité autoswitch qui leur permet de passer d’un appareil à l’autre en un coup de main. Si vous écoutez par exemple un film sur votre Galaxy Tab, en une petite tape vous pouvez répondre à un appel sur votre smartphone Samsung ou depuis l’une des nouvelles Galaxy Watch 4 Series. Simple et efficace.

Une application repensée

Si la qualité du produit a son importance, elle va de pair avec l’application compagnon prévue par le constructeur. L’application Galaxy Wearable a elle aussi reçu un coup de neuf et permet un contrôle plus fin des commandes de volume, changement de piste, etc. L’application permet également de choisir un égaliseur musical. Une option bienvenue surtout si vous êtes du genre à aimer les basses bien boostées ou les voix claires et limpides.

Au final, ces petits écouteurs true wireless signés Samsung restent fidèles à la recette qui a fait leur succès. Une belle connectivité, des commandes efficaces, une autonomie solide et un design élégant. Le tout avec une vraie nouveauté : la fameuse réduction de bruit active. Ils sont enfin disponibles à la Fnac au prix de 149,99 €.