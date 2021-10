Le marché des écouteurs sans fil est tellement vivace qu’il a réveillé Palm d’entre les morts

Attiré par un marché en forte croissance, le groupe TCL a ressuscité la marque Palm pour lancer des écouteurs sans fil, les Palm Buds Pro

Au deuxième trimestre 2021, le marché des écouteurs sans fil représentait 58 millions d’unités vendues à travers le monde, une augmentation de 6,4 % par rapport à la même période l’an dernier. Et la vivacité du marché est telle que les instituts d’analyse prévoient une croissance exponentielle dans les prochaines années.

Une telle croissance peut donner des ailes à bien des constructeurs, même ceux qu’on n’attendrait surtout pas sur le marché de l’audio. Après HP qui a annoncé en janvier ses Elite Wireless Earbuds, Lenovo avec ses Smart Wireless Earbuds ou HTC qui est sorti du domaine des casques de VR un instant pour profiter de la manne avec ses True Wireless Earbuds Plus, c’est au tour d’une marque oubliée de faire son retour grâce à des écouteurs sans fil. Palm a en effet présenté officiellement ce mardi ses premiers modèles du genre, les Palm Buds Pro.

Rappelons que Palm a été l’un des précurseurs dans l’industrie des smartphones avec ses modèles Pre, équipés de WebOS — bien avant que le système ne soit racheté par LG pour ses téléviseurs. La marque a fini par se retirer peu à peu de l’électronique grand public avant d’être finalement rachetée il y a quatre ans par le constructeur chinois TCL. Un premier smartphone avait alors été lancé sous le nom de Palm Phone. Il s’agissait alors d’un smartphone d’appoint avec une fiche technique originale en raison de l’écran de seulement 3,3 pouces de diagonale. Le smartphone était proposé en tant qu’accessoire à utiliser aux côtés d’un smartphone principal pour le prix de 350 dollars chez l’opérateur américain Verizon.

Depuis, c’était silence radio du côté de Palm, jusqu’à ce mardi. Après quelques jours de teasing, le constructeur a dévoilé, sans grande surprise, sa première paire d’écouteurs sans fil, les Palm Buds Pro.

Une fiche technique très classique

Du côté des caractéristiques — comme du nom d’ailleurs — les écouteurs sans fil de Palm ne jouent clairement pas la carte de l’originalité. On retrouve des transducteurs de 10 mm de diamètre, trois micros par écouteur pour gérer les appels et la réduction de bruit active, une étanchéité IPX4 contre les éclaboussures, une autonomie de 5 heures avec réduction de bruit, des contrôles tactiles sur les tiges et une recharge par USB-C — sans compatibilité avec la charge sans fil. Dans l’ensemble, on a donc la la liste de la plupart des caractéristiques génériques pour des écouteurs milieu de gamme, à tel point que l’on est poussé à se demander s’il s’agit véritablement d’écouteurs conçus par Palm ou si le groupe TCL s’est contenté d’adosser sa marque sur des écouteurs en marque blanche comme c’est régulièrement le cas sur ce marché.

Les écouteurs Palm Buds Pro sont disponibles en précommande au prix de 99 dollars (85 euros HT) en noir. Après la période de précommande, qui s’achèvera le 9 novembre, ils seront proposés au tarif de 129 dollars (111 euros HT).