Samsung aurait non pas une, mais deux nouvelles paires d’écouteurs dans les tuyaux

Samsung serait en train de développer un firmware non pas pour une nouvelle paire d'écouteurs sans-fil, mais pour deux. En parallèle des Galaxy Buds 3 Pro, évoqués depuis quelques mois par la rumeur, la firme travaillerait donc, aussi, au lancement de Galaxy Buds 3 « classiques ».

Samsung le sait, ses actuels Galaxy Buds 2 et Buds 2 Pro commencent Ă dater. Les premiers ont Ă©tĂ© lancĂ©s durant l’Ă©tĂ©Â 2021, tandis que les seconds sont arrivĂ©s sur le marchĂ© il y environ un an et demi. Une Ă©ternitĂ© dans le monde de la tech. C’est dans ce contexte que le dĂ©veloppement des Galaxy Buds 3 Pro est Ă©voquĂ© par certaines rumeurs depuis la fin d’annĂ©e dernière… mais l’on apprend cette semaine que Samsung aurait, aussi, des Galaxy Buds 3 « classiques » dans les cartons.

Comme le rapporte PhoneArena, ces deux nouvelles paires d’Ă©couteurs sans fil seraient en mesure d’ĂŞtre commercialisĂ©es plus tard cette annĂ©e. Elles rĂ©pondraient aux rĂ©fĂ©rences SM-R530 et SM-R630, et Samsung serait actuellement en train de dĂ©velopper leur firmware.

Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro : Samsung serait Ă pied d’Ĺ“uvre

On apprenait par ailleurs il y a quelques semaines qu’une certification avait d’ores et dĂ©jĂ Ă©tĂ© apposĂ©e Ă la batterie du boĂ®tier de chargement des Galaxy Buds 3 Pro, confirmant ainsi que de nouveaux Ă©couteurs haut de gamme sont bel et bien en chantier chez Samsung… sans toutefois nous renseigner (pour l’instant) sur la capacitĂ© de cette batterie ou ses spĂ©cifications.

D’autres rumeurs ont pour leur part laissĂ© entendre que les prochains Galaxy Buds 3 Pro seraient dotĂ©s de fonctionnalitĂ©s liĂ©es Ă l’IA. La chose aurait du sens compte tenu du virage pris par Samsung en la matière, notamment avec l’arrivĂ©e de la plateforme Galaxy AI sur les nouveaux Galaxy S24.

Dans le dĂ©tail, on apprend que les Galaxy Buds 3 Pro pourraient utiliser l’IA pour de la traduction en temps rĂ©el, offrant une traduction Ă la volĂ©e des voix pendant les appels, par exemple. Difficile nĂ©anmoins de savoir si cette fonction serait exclusive au modèle Pro, ou si les Galaxy Buds 3 « classiques » seraient aussi Ă©ligibles.

On ignore par ailleurs quand les Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro arriveront sur le marché. Si un lancement cette année est plus que probable, on ne dispose pas encore de créneau de sortie précis. On peut toutefois imaginer que Samsung regroupera leur commercialisation avec celle de ses futurs smartphones pliants (les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6) attendus cet été.