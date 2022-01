Nouveau Lexus NX : comment Lexus fait la différence en misant sur le confort, la connectivité et une nouvelle motorisation

La seconde génération du Lexus NX s’offre un nouveau départ avec des arguments pour répondre aux attentes des clients du segment Premium. Loin de se limiter à un simple relooking, le best-seller de la marque japonaise en Europe en profite pour faire évoluer son intérieur, ses équipements technologiques mais aussi les motorisations disponibles.

On restreint souvent trop vite le segment des véhicules premium aux seuls constructeurs allemands. Récompensée régulièrement pour sa fiabilité et son service client, Lexus, la marque premium de Toyota, dispose d’un réel savoir-faire pour produire des véhicules dont le confort et la qualité d’assemblage n’ont rien à envier à d’autres modèles plus populaires. Avec ce nouveau Lexus NX, la marque démontre également qu’elle sait évoluer avec son temps et répondre aux attentes de ses clients.

Le nouveau Lexus NX fait le plein de nouveautés. Côté design extérieur, le NX fait évoluer sa calandre vers quelque chose d’encore plus audacieux. Le modèle intègre de nouvelles optiques avant, mais c’est surtout à l’arrière avec le « Lexus » en toutes lettres et la nouvelle signature lumineuse qui court sur toute la malle de coffre, que la différence avec l’ancienne génération est marquée.

Si le look du véhicule a un rôle important dans le processus d’achat, c’est aussi sur d’autres critères que l’attention des acheteurs se focalise désormais. Voici 3 points sur lesquels le nouveau Lexus NX sait faire la différence :

Un habitacle soigneusement élaboré

Lexus soigne la qualité de ses habitacles pour chouchouter le conducteur, mais aussi les passagers de ses véhicules. Le nouveau Lexus NX ne déroge pas à la règle. Parfois jugé un peu austère par le passé, Lexus a pris en compte les remarques de ses clients pour offrir un intérieur repensé et beaucoup plus tendance sur ce nouveau NX.

La qualité des matériaux et des assemblages est plus que jamais au rendez-vous. Les sièges bénéficient toujours d’une belle finition et d’un bon confort. L’évolution la plus notable est surtout la simplification de la console centrale. Lexus a divisé par deux le nombre de boutons pour ne garder que l’essentiel. Le reste passe désormais par le nouveau système embarqué avec un très grand écran de 14 pouces.

Cependant, pour vraiment apprécier la qualité des intérieurs Lexus, il faut s’installer à son bord. Une fois derrière le volant, vous pouvez comprendre l’esprit « Tazuna » du cockpit, pensé pour faire corps avec sa voiture sans détourner les yeux de la route. C’est un ensemble de petits détails qui font de ce nouveau Lexus NX, un véritable SUV Premium.

Un équipement technologique généreux et moderne

Des équipements technologiques à la pointe sans passer par un catalogue d’option coûteux, c’est l’un des avantages de Lexus sur d’autres marques premium.

Le Lexus NX profite de cette nouvelle génération pour mettre à jour son système multimédia. Celui-ci est plus rapide, que ce soit sur l’écran de 9,8 pouces de la finition Pack (entrée de gamme), que sur le nouvel écran 14 pouces disponible de série sur toutes les autres finitions.

Le nouvel assistant vocal « Hey Lexus » va aussi simplifier la vie de nombreux conducteurs. Un simple : « hey Lexus peux-tu ouvrir la fenêtre », et voilà que la fenêtre conducteur s’abaisse. Le nouveau système est aussi connecté et bien sûr, facilement interfaçable avec votre smartphone, qu’il soit sous Android ou iOS.

De série, le nouveau Lexus NX intègre le « Lexus Safety System + » de 3e génération, une solution composée de plusieurs systèmes de sécurité active et d’assistance au conducteur. Un panel d’aides à la conduite qui couvre les besoins quotidiens du conducteur : du régulateur adaptatif, aux caméras 360°, en passant par les systèmes anticollision, le maintien dans la voie de circulation, etc.

Dans les finitions les plus hautes, le nouveau Lexus NX dispose même d’un assistant aux changements de voie et d’un système de stationnement automatisé performant inauguré sur sa grande berline de luxe, la Lexus LS.

De l’hybride rechargeable en plus de l’hybride classique

La principale nouveauté du nouveau Lexus NX est d’introduire une motorisation hybride rechargeable inédite (NX 450h+) en plus de la motorisation hybride classique (NX 350h).

La motorisation hybride rechargeable propose une puissance combinée de 309 ch. Pour proposer cette puissance, le système embarque le moteur hybride essence et deux moteurs électriques (à l’avant et à l’arrière). Le NX 450h+ est couplé à une batterie de 18,1 kWh, qui doit permettre une autonomie minimum de 69 km (selon le cycle WLTP) en tout électrique, et jusqu’à 96 km d’autonomie lors d’un usage en ville.

La différence avec d’autres modèles concurrents, c’est qu’une fois la batterie vidée, votre NX 450h+ fonctionne alors comme un modèle hybride classique, ce qui permet de conserver des consommations d’essence contenues. Une efficience qui est appréciable pour les gros rouleurs. Un autre atout du NX 450h+ face à ses rivaux, c’est que sa batterie compacte n’empiète ni sur la taille du réservoir d’essence ni sur la taille de son coffre. L’assurance de ne jamais perdre en autonomie.

Pour les conducteurs qui ne disposent pas de solution de charge, le NX 350h est toujours disponible avec une puissance de 244 ch. La puissance est en hausse par rapport à l’ancienne génération, mais tout en conservant une efficience élevée pour cette catégorie de véhicule.

Nouveau Lexus NX à partir de 48 990 euros

Le nouveau Lexus NX offre de belles performances routières, et le tout dans un confort et un silence particulièrement prisé par les conducteurs. Si le nouveau Lexus NX vous intéresse, vous pouvez découvrir ce SUV premium en concession Lexus à partir de 48 990 euros pour la version hybride et de 61 490 euros dans sa version hybride rechargeable.