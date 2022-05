Les Kia EV6 et Volvo C40 Recharge excellent aux crash-tests EuroNCAP

EuroNCAP dévoile les résultats des Kia EV6 et Volvo C40 Recharge aux crash-tests. Et on peut dire que les deux s'en sortent très bien avec 5 étoiles chacun.

C’est une étape très attendue, qui intervient la plupart du temps quelques mois après l’entrée en commercialisation d’un nouveau modèle. Il s’agit bien sûr des fameux crash-tests mis en place par l’Euro NCAP. Ce dernier est un organisme totalement indépendant, en charge de l’homologation des voitures récemment lancées sur le marché, à travers des tests réalisés selon un cahier des charges très précis.

Plusieurs voitures sont alors testées, dans des conditions reproduisant divers types de chocs, notamment frontaux et latéraux. Lors de cette procédure, plusieurs points sont analysés, tels que la protection des passagers adultes et enfants, ainsi que celle des piétons. Les équipements de sécurité passive et active sont également prise en compte dans la notation, sous forme d’étoiles allant jusqu’à cinq.

Dans cette nouvelle salve de tests, deux modèles ont notamment été évalués : le Volvo C40 Recharge et la Kia EV6.

Très bon score pour le Volvo C40 Recharge

Si les deux ont reçu les cinq étoiles, le Volvo s’en sort le mieux, avec une note de 92 % pour la protection des occupants adultes. Le SUV scandinave excelle notamment en protection latérale, et est particulièrement bien conçu pour éviter le coup du lapin, souvent mortel.

Le dernier-né de la gamme est également très performant, comme le montrent les résultats, en ce qui concerne la protection des enfants, avec une note de 89 % dans ce domaine. Les équipements de sécurité passive et active sont également nombreux, avec une dotation incluant notamment l’aide au maintien de voie. Enfin, le C40 reçoit la note de 70 % pour la protection des piétons et cyclistes et 89 % pour les aides à la sécurité (contrôle de vitesse, maintien dans la voie, freinage automatique d’urgence, etc).

La Kia EV6 excelle également

De son côté, la Kia EV6 s’en sort aussi très bien, notamment en termes de protection pour les usagers adultes. La berline surélevée reçoit en effet la note de 90 % dans ce domaine, soit deux points seulement de moins que le C40 Recharge. Globalement, les passagers sont bien protégés, même si le risque de coup du lapin est plus élevé à l’arrière.

Les enfants sont quant à eux également en sécurité, alors que la Coréenne obtient une note de 86 %. En termes d’équipements, la Kia EV6 affiche une dotation plutôt complète et les systèmes d’aide à la conduite se sont révélés performants avec une efficacité de 87 %. Enfin, au chapitre de la protection des usagers vulnérables, elle reçoit la note de 64 %.

