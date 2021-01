Citroën ë-C4 : 5 raisons de craquer pour la première compacte électrique française

Avec la nouvelle ë-C4, Citroën lance une voiture électrique qui a tout pour plaire aux technophiles, notamment grâce à l'équipement embarqué et les aides à la conduite.

Citroën vient de lancer la nouvelle C4, qu’il décline pour la première fois en version 100 % électrique. Première berline compacte électrique française, la ë-C4 démocratise cette technologie, et bien d’autres, dans la catégorie des berlines du segment C (les berlines compactes).

La ë-C4 propose également à un tarif compétitif d’autres technologies avancées comme les fameuses suspensions à butées progressives Citroën, un pilote automatique convaincant ou encore un système de guidage connecté. Autant de bonnes raisons d’envisager l’achat d’une Citroën ë-C4.

1 : C’est une berline compacte 100 % électrique accessible

La Citroën ë-C4 souffle un vent de nouveauté bienvenu sur le segment délaissé des berlines compactes électriques. Jusqu’à présent, les adeptes de berlines compactes souhaitant passer à l’électrique manquaient cruellement de choix. Si bien qu’ils se tournaient souvent vers un modèle d’un segment supérieur, plus cher, ou bien renonçaient à l’électrique.

Mais avec la nouvelle ë-C4, Citroën propose l’état de l’art du 100 % électrique à un tarif compétitif, démarrant à moins de 30 000 euros, bonus écologique déduit. La C4 électrique est effectivement vendue 35 600 euros en finition Feel, soit 28 600 euros après déduction du bonus écologique de 7 000 euros.

Une C4 essence semblable, avec le moteur PureTech de 130 chevaux et la transmission automatique EAT8, est vendue 26 900 euros en finition Feel. Un surcoût pour l’électrique de seulement 1 700 euros, soit 6 %, qui s’explique en partie par certains équipements spécifiques supplémentaires, et qu’on compensera facilement avec les économies significatives que l’électrique permet de réaliser en énergie et en entretien.

En finition Feel Pack, la ë-C4 est même 700 euros moins chère que la C4 essence équivalente. Les versions électriques sont légèrement moins chères que les versions Diesel équivalentes, quel que soit le niveau de finition.

2 : Elle dispose du confort Citroën amplifié par l’électrique

Avec la ë-C4, Citroën rend accessible le fameux agrément de conduite d’une motorisation 100 % électrique, mêlant dynamisme et fluidité. En effet, la plupart des voitures électriques n’ont qu’un seul rapport de transmission, ce qui leur permet d’accélérer et de décélérer avec une fluidité inégalée. Car contrairement aux moteurs à combustion interne qui n’ont qu’une petite plage de régime optimal, les moteurs électriques délivrent tout leur couple et toute leur puissance dès les plus bas régimes, ce qui leur procure une grande agilité, de 0 à 130 km/h. En l’occurrence, la ë-C4 est tractée par un moteur de 100 kW, soit 136 ch, délivrant un couple élevé de 260 Nm.

Fidèle à la tradition Citroën, la ë-C4 amplifie le confort de l’électrique avec les suspensions à butées hydrauliques progressives, de série dès le premier niveau de finition (Feel). Cette technologie leur permet d’absorber toutes les petites imperfections de la route et confère aux suspensions un effet tapis volant. La C4 électrique dispose en complément dès son deuxième niveau de finition (Feel Pack) des sièges Advanced Comfort, qui sont recouverts d’une mousse matelassée épaissie de 15 mm, dont vos fesses se souviendront longtemps. De quoi parcourir confortablement des kilomètres !

3 : Une voiture avec une bonne autonomie et la recharge rapide

Contrairement à beaucoup d’autres voitures 100 % électriques qui se cantonnent au rôle de voiture d’appoint, la Citroën ë-C4 affiche une autonomie de 350 km (norme WLTP) et peut s’aventurer en dehors des villes. Elle dispose en effet d’une batterie de 50 kWh, qu’on peut recharger à la vitesse de 100 kW sur les bornes rapides qui se multiplient sur le réseau autoroutier. À raison d’une pause de 20 à 30 min toutes les 2 heures, elle peut donc traverser la France en à peine plus de temps qu’une voiture thermique.

La ë-C4 s’accompagne sur ce plan de deux services permettant de circuler sereinement. D’une part, l’application My Citroën permet de programmer ou d’enclencher manuellement la climatisation avant le départ. En plus du gain de confort, cette fonction permet de réchauffer ou de refroidir l’habitacle en puisant l’énergie depuis le réseau électrique, et non depuis la batterie. Précisons à ce titre que la ë-C4 embarque une pompe à chaleur, moins énergivore qu’un chauffage conventionnel.

D’autre part, l’application Free2Move donne accès à plus de 220 000 points de charge en Europe et permet de planifier le meilleur trajet, mis à jour en temps réel, en fonction de la consommation effective de la voiture et de la localisation des stations.

4 : Elle embarque toutes les dernières technologies de conduite

La Citroën ë-C4 démocratise d’ailleurs des technologies qu’on est plus habitués à voir sur des voitures plus haut de gamme.

La voiture est donc connectée à internet. Ceci permet aux deux applications précitées de fonctionner. La connexion sert aussi au logiciel de navigation TomTom intégré au système Citroën Connect Nav, de série dès le deuxième niveau de finition (Feel Pack), pour l’info trafic, l’avertisseur de radars ou la recherche de stations-service et de parkings.

La ë-C4 dispose dès son premier niveau de finition (Feel) d’un grand écran de 10 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay, avec un port USB-C et un port USB-A à l’avant ainsi qu’à l’arrière. Le chargeur sans fil est de série sur la finition Shine Pack et proposé en option sur les deux finitions inférieures. Le combiné numérique de 5 pouces, de série dès la finition Feel, est complété d’un affichage tête haute couleur dès la finition Feel Pack. Ce niveau de finition comprend également un support Citroën Smart Pad, qui permet au passager avant d’utiliser une tablette en toute sécurité.

Citroën propose en option sa ConnectedCAM, une caméra de sécurité fixée au rétroviseur central qu’on peut aussi utiliser pour partager des moments forts de ses trajets.

Last but not least, la ë-C4 Shine Pack intègre le Highway Driver Assist, digne des meilleurs pilotes automatiques de niveau 2 du marché. Couplé au régulateur de vitesse adaptatif, capable d’arrêter et de redémarrer la voiture en fonction du véhicule qui la précède, il maintient automatiquement la voiture au centre de sa voie. Le conducteur n’a plus qu’à superviser la conduite.

5 : Un design avant-gardiste… pour ne pas dire futuriste

Fidèles à la tradition Citroën, les nouvelles C4 et ë-C4 proposent un design audacieux et avant-gardiste. La nouvelle berline compacte de Citroën mêle habilement les codes des berlines basses et ceux des SUV. La voiture combine ainsi la silhouette aérodynamique d’une berline à une posture surélevée, avec de grandes roues aux passages de roues affirmés, et une garde au sol plus élevée de 3 cm que la concurrence. Le conducteur bénéficie d’une position de conduite surélevée et d’une visibilité accrue, sans les inconvénients des SUV.

La Citroën ë-C4 propose enfin un grand nombre de combinaisons de teintes et d’ambiances, avec 3 teintes extérieures, 4 choix d’inserts colorés, 2 ambiances intérieures et d’autres possibilités de personnalisation.

Elle est proposée en quatre niveaux de finitions :

Feel : à partir de 28 600 euros, bonus déduit

Feel Pack : à partir de 29 700 euros, bonus déduit

Shine : à partir de 30 600 euros, bonus déduit

Shine Pack : à partir de 31 800 euros, bonus déduit

Rendez-vous sur citroen.fr pour configurer votre Citroën ë-C4 idéale et en point de vente pour l’essayer.