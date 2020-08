Evoke 6061 : 15 minutes de charge et près de 500 km d’autonomie pour cette moto électrique

Disponible à l’achat, la moto électrique Evoke 6061 jouit d’une autonomie urbaine de 470 kilomètres. Non sans bénéficier d’une charge ultra rapide capable de lui fournir 80 % d’énergie en l’espace de 15 minutes seulement.

Déjà présentée en avril 2019, la moto électrique Evoke 6061, imaginée et développée par la firme pékinoise Evoke Motorcycles, devait initialement être lancée à l’issue du cru susmentionné. Mais le projet a visiblement pris un certain retard, avant que l’entreprise ne la lance récemment sur le marché, rapporte Electrek. À l’époque, l’engin avait marqué les esprits par sa fiche technique partiellement dévoilée pour le moins prometteuse.

Aujourd’hui, le constructeur complète les spécifications de son engin, non sans révéler sa grille tarifaire. Lors de sa présentation, l’Evoke 6061 impressionnait par son temps de charge ultra rapide, rendu possible grâce à des optimisations logicielles et matérielles. Quinze minutes seulement étaient alors suffisantes pour retrouver 80 % d’énergie, soit un délai extrêmement court pour ce type de véhicule.

Rapide comme l’éclair

Ce point fort autrefois mis en exergue reste de mise : la charge rapide en DC (courant continu) de 125 kW lui permet d’atteindre ce seuil. À titre de comparaison, la LiveWire de Harley-Davidson atteint les 40 minutes (pour 80 % également), contre une heure (pour 95 %) du côté des Zero SR/S et Zero SR/F.

Le cruiser s’équipe aussi d’un moteur de 120 kW pour un couple de 273 Nm, alors que sa vitesse de pointe récemment communiquée chatouille les 230 km/h. Là encore, l’Evoke 6061 survole la concurrence : l’engin de la firme de Milwaukee affiche 177 km/h, lorsque le binôme Zero tutoie les 200 km/h.

Au-dessus des 20 000 euros

Au chapitre de l’autonomie, le véhicule de la firme de l’Empire du Milieu bénéficie d’un large rayon d’action urbain de 470 kilomètres, ou 265 kilomètres sur autoroute, grâce à sa batterie de 24,8 kWh. En face, les SR/S et SR/F proposent 323 kilomètres grâce au Power Tank Zero, un accessoire capable d’étendre leur capacité de batterie. La LiveWire reste une nouvelle fois derrière avec 225 kilomètres d’autonomie.

Pour en profiter, un acompte de 5000 dollars potentiellement remboursable sera nécessaire pour entamer le processus d’achat. Les cent premiers modèles appartenant à la série Signature ont quant à eux été fixés à 24 995 dollars (environ 21 200 euros), soit une grille tarifaire nichée entre l’ensemble des modèles susmentionnés : 33 900 euros pour la LiveWire, 16 700 et 20 970 euros pour les Zero SR/F et Zero SR/S, respectivement.

D’après Electrek, le produit est toujours en cours d’homologation aux États-Unis, avant un lancement plus large, laissant présager une potentielle disponibilité européenne.