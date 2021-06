Harley-Davidson : nom et puissance, sa nouvelle moto électrique se dessine

Un dossier VIN (numéro d’identification du véhicule) lié à une nouvelle moto électrique a été déposé par Harley-Davidson. La marque américaine pourrait présenter un second modèle le 8 juillet 2021.

Beaucoup ne croyaient plus en Harley-Davidson dans le domaine des motos électriques. Sauf que la firme de Milwaukee ne l’a clairement pas entendu de cette oreille, et a frappé fort en février 2021 en annonçant un nouveau plan d’investissement de 190 à 250 millions de dollars dans le développement de bécanes thermiques et branchées.

Trois mois plus tard, le groupe américain faisait de LiveWire une marque à part entière et entièrement dédiée à l’électrique. Pour rappel, LiveWire est le nom de sa première moto électrique, laquelle pourrait accueillir à ses côtés un second modèle. C’est en tout cas ce que laisse entendre un nouveau numéro VIN déposé par H-D, a remarqué Electrek.

Une LiveWire One en approche ?

Comme son nom l’indique, un Numéro d’identification du véhicule permet d’identifier le véhicule en question. Les trois premiers éléments de ce numéro correspondent notamment au code du constructeur. Et il s’avère que Harley-Davidson a déposé un nouveau VIN accompagné du nom LiveWire One.

Cette dénomination est accompagnée d’une puissance moteur de 75 kW, soit un chiffre qui se rapprocherait de la LiveWire première du nom, qui développe un total de 78 kW. À partir d’ici, Electrek se pose une question légitime : avons-nous affaire à un modèle rebadgé ayant droit à quelques améliorations, ou à un nouveau produit inédit ?

Rendez-vous le 8 juillet

Car en même temps, le timing interpelle : dans moins d’un mois — le 8 juillet plus précisément –, le fabricant va présenter une série de nouveaux produits LiveWire, comme il l’avait indiqué en mai dernier. Le dossier déposé fait aussi mention de l’année 2021 : on peut ici comprendre que le deux-roues pourrait sortir au cours de ce millésime.

Ce qui est sûr, c’est qu’Harley-Davidson ne chôme pas en matière de motos électriques. Plus étonnant encore, la marque s’est récemment lancée dans l’univers des vélos branchés avec un lot de quatre modèles premiums introduits en novembre 2021, mais eux aussi attendus cette année.