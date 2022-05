Lvneng lance le Gener, un petit scooter électrique à moins de 1 600 euros

À ce tarif, on pourrait penser que le Gener va cartonner. Il offre un design agréable, une autonomie respectable mais une puissance trop faible, limitant sa vitesse à 25 km/h.

Même si la marque Lvneng ne vous dit pas grand-chose, la société est pourtant l’une des plus importantes sur le marché des scooters électriques chinois. Elle compte désormais s’imposer en Europe avec une large gamme de deux-roues électriques, dont le X1, que nous avions testé il y a quelques mois.

Le fabricant ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et vient d’annoncer un nouveau produit pour étoffer sa gamme, le Gener. Celui-ci est un petit scooter de 1620 x 755 x 1 050 mm au design sportif et racé. Cet aspect est accentué par les optiques LED et le grand écran circulaire au centre du guidon.

Un usage exclusivement urbain

Le Gener est principalement destiné à la ville. En effet, son moteur Bosch de 810W ne lui permettra pas de dépasser les 25 km/h, réservant ainsi son usage aux chaussées urbaines et aux trajets courts. En revanche, sa batterie LG 25 Ah de 48W lui confère une autonomie allant de 80 à 110 km, ce qui est respectable pour sa catégorie.

Le transport d’un passager devra rester occasionnel, le Gener n’ayant pas de réels repose-pieds, ni même d’une vraie barre de maintien, sans parler de la petite taille de la selle. De plus, les jantes de 10″ et la charge maximale de 168 kg dissuadent d’autant plus de se déplacer à deux. Seul, le grand cadre tubulaire devrait permettre un confort acceptable pour des trajets au quotidien.

Un scooter abordable et bien équipé

Le Gener est lancé au prix de 1 699 euros, auquel il faudra déduire 100 euros de bonus écologique. Il est livré de série avec un porte-paquet, une prise USB, une alarme et une télécommande avec le démarrage sans clé. Le prix peut paraître abordable, mais sa puissance trop faible et sa vitesse limitée à 25 km/h ne devraient malheureusement pas en faire un best-seller.

