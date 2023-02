Essai du Eccity Model 3 : un trois roues électrique endurant et durable… au prix fort

Le marché des deux-roues électriques s’est énormément enrichi au cours des dernières années, avec un choix de modèles de plus en plus complet, que ce soit en termes de design, de taille et même de performances. On retrouve ainsi de très nombreuses références d’équivalents 50 cc, mais aussi une large gamme d’équivalents 125 cc. Malheureusement, le choix est très limité quand il s’agit de tricycles électriques. Eccity propose pourtant une référence qui semble innovante et fiable. Voyons ce qu’elle vaut dans ce test complet.

La marque Eccity est l’une des rares qui proposent des scooters électriques conçus et fabriqués en France. Elle maîtrise ainsi l’entièreté du produit, de sa conception à sa commercialisation, contrairement à certaines marques qui importent et adaptent des deux-roues asiatiques sur le marché français.

La marque officie notamment en faveur de produits durables et fiables, en privilégiant des partenaires locaux et européens. Les scooters de la marque sont ainsi produits à Grasse dans une démarche de robustesse et de réparabilité et sont garantis 4 ans.

C’est dans ce contexte qu’Eccity propose une gamme complète de cinq scooters, dont un équivalent 50 cc accessible sans permis, ainsi que deux deux-roues équivalents 125 cc et un modèle trois-roues, le Model 3, décliné également en version cargo.

C’est donc le Model 3 en version passager que nous testons aujourd’hui, afin d’évaluer l’agrément apporté par sa roue supplémentaire, aussi bien en termes de confort que de stabilité.

Fiche technique

Modèle Eccity Model 3 Cylindrée Équivalent 125 Puissance du moteur 10 kW Couple maximal 100 Nm Nombre d'assistances 2 Technologie de la batterie Li-Ion Autonomie indiquée 100 km Temps de recharge annoncé 180 minutes Batterie amovible Non Nombre d'emplacements de batteries 1 Bluetooth Non GPS Non Écran Electronique Oui Poids 190 kilogrammes Dimensions 123 x 72 x 200 cm Permis A1 Couleur Noir, Blanc, Champagne Prix 11 990 € Fiche produit

Ce test a été effectué à partir d’un modèle prêté par la marque.

Design

Le design du Eccity Model 3 est très atypique, non seulement de par sa troisième roue, mais également à cause du placement de cette dernière. En effet, contrairement à beaucoup de tricycles motorisés, la marque a fait le choix de placer une roue simple à l’avant et deux roues à l’arrière. Ces dernières sont pleines, puisque le Model 3 dispose de deux moteurs de 5 000 W situés sur le moyeu des roues arrière.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Les formes du deux roues sont assez arrondies, notamment sur la face avant, avec le phare rond et la bulle en demi-cercle. Il n’empêche que le Model 3 est imposant, mesurant 200 × 72 × 123 cm, sans pour autant être beaucoup plus large qu’un Silence S01+, par exemple. La selle du Model 3 interpelle, puisqu’elle est assez large au niveau du carénage et haute, mais s’affine et s’incline en allant vers l’avant. Selon Eccity, elle offrirait une position confortable peu importe le gabarit du conducteur.

Dans sa globalité, l’engin se veut futuriste, notamment à l’arrière avec ses imposantes roues et son grand phare, mais aussi par l’ajout de petites touches rappelant le monde de la science-fiction, comme par exemple ces inserts bleutés sur les côtés et le dessin d’une prise électrique sous la plaque d’immatriculation, précisant aux moins aguerris qu’il s’agit d’un véhicule électrique.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Au niveau des couleurs, Eccity limite le chois à trois teintes, à savoir blanc, noir et champagne, qui était la couleur de notre modèle de test. La qualité des matériaux est correcte, même si les finitions et alignements laissent parfois à désirer. C’est dommage pour un produit affiché à plus de 12 000 euros. À titre de comparaison, le BMW CE04 proposé à un tarif similaire, n’a pas à rougir sur ce point. Dans le même état d’esprit, les optiques arrière sont à ampoule et il est difficile de comprendre pourquoi la marque n’a pas utilisé de LED.

S’agissant du confort, le Model 3 offre une selle à deux niveaux qui se révèle confortable, à la fois pour le conducteur et le passager, tout en leur offrant un espace suffisant pour ne pas être serré. Comme mentionné plus haut, elle est inclinée vers l’avant, ce que la marque avance comme un argument d’universalité, qui permettrait donc à tous de s’y sentir confortable. Nous n’avons pour notre part pas eu de reproches particuliers à lui faire, mais certains peuvent ne pas apprécier la sensation de glisser vers l’avant.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

La position des repose-pieds escamotables est également bien pensée, ce qui évite que les pieds du passager frottent contre les mollets du conducteur. Enfin, les barres de maintien se prolongent dans le support du porte-paquet, ce qui permet au passager de pouvoir se maintenir sans trop d’encombres.

En termes d’aspects pratiques, le Model 3 offre un espace sous la selle assez généreux pour y loger un casque. Celle-ci s’ouvre d’ailleurs en utilisant un bouton situé sur le carénage, permettant de l’actionner à une seule main. La marque a également intégré un double vide-poche fermé, qui intègre une prise USB pour recharger son téléphone, même si celle-ci était absente de notre modèle de test. Malheureusement, Eccity a retiré le crochet qui était présent sur le premier modèle, empêchant ainsi de transporter facilement un sac entre ses jambes.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Terminons enfin par le guidon et son ergonomie assez classique. On retrouve ainsi sur la gauche les clignotants, les feux et le klaxon, tandis que les commutateurs de mode et de sens de marche sont à droite. La marque a également placé un bouton de verrouillage de la stabilisation, qui empêche ainsi le scooter de tomber en stationnant, sans avoir à le béquiller.

Technologies embarquées

Le Model 3 embarque un écran très complet, qui affiche de manière lisible l’heure, la température extérieure, la vitesse, le sens de la marche, la consommation, un compteur trip, l’odomètre, la consommation, l’état de la batterie, sa température et l’autonomie restante estimée. C’est très complet et appréciable, même si on n’en attendait pas moins sur cette gamme de prix.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Malheureusement, le scooter n’est pas encore compatible avec une application connectée digne de ce nom, ce qui ne permet pas de le retrouver ou de consulter l’état de charge en utilisant son téléphone. De même, l’écran ne peut pas servir de GPS, ce qui est regrettable au vu de sa qualité.

Enfin, oubliez également le démarrage sans clé, par télécommande, ou carte NFC, il faut ici utiliser une bonne vieille clé pour le démarrer, mais aussi pour déverrouiller le Neiman.

Conduite

Le Eccity Model 3 est l’un des très rares scooters électriques à trois roues. Celles-ci ont d’ailleurs la spécificité d’être disposées de manière assez unique puisque les deux roues parallèles sont situées à l’arrière, contrairement à de nombreuses références en la matière, comme par exemple les Piaggio MP3 et Yamaha Tricity, pour ne parler que de modèles thermiques.

Cette disposition offre un angle de braquage réduit, mais simplifie également la conduite, puisqu’on oublie rapidement la roue supplémentaire qui n’est pas visible en conduisant. Il faut toutefois faire attention en se faufilant, notamment en étant proche des trottoirs ou séparateurs, puisqu’une roue peut s’y frotter par inadvertance.

Heureusement, l’engin reste stable, principal atout proposé par la roue supplémentaire. Sa fourche avant hydraulique couplée au train arrière inclinable offrent un angle d’attaque pouvant aller jusqu’à 34 degrés, ce qui permet de se faire plaisir dans les courbes tout en restant en sécurité. Ne vous y méprenez toutefois pas, bien que le Model 3 soit agile, il reste un trois roues et n’est pas aussi fun à conduire qu’un deux-roues classique, mais sa conception maximise tout de même les sensations.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Le scooter dispose également d’un système de stabilisation intégré afin de ne pas avoir à poser le pied à l’arrêt. Il suffit en effet de freiner pour qu’il se stabilise. L’expérience est toutefois légèrement différente comparativement au MP3 de Piaggio, référence thermique, en commençant par l’absence de bip pour vous rappeler que le mécanisme s’est enclenché.

De plus, le scooter a tendance à s’incliner légèrement d’un côté de ou de l’autre à l’arrêt, ce qui peut laisser penser qu’il n’est pas stabilisé. Durant mon essai, je me suis retrouvé à fréquemment poser le pied, avant de me rappeler que je n’avais pas besoin de le faire.

Eccity a également disposé un bouton qu’il faut double-cliquer pour activer la stabilisation électronique, qui se charge cette fois-ci de maintenir le scooter droit lors du stationnement et donc de se passer de béquille en se garant. Ce bouton est toutefois capricieux, puisqu’il m’est arrivé de penser à tort que la stabilisation était engagée et de retrouver le scooter couché sur le côté à mon retour.

Le Model 3 est agréable à conduire et propose des accélérations franches, sans pour autant être aussi décoiffant qu’un Ray 7.7 ou le fameux BMW CE04. C’est presque étonnant sachant qu’il est propulsé par deux moteurs indépendants de 5 000 W situés dans les moyeux des roues arrière, pour un total de 10 000 W, soit plus que le Ray 7.7 et le Silence S01+, pour des performances moins impressionnantes, notamment à cause de son poids plus important.

Sur autoroute, il peut atteindre les 100 km/h sans trop de difficulté, tout en conservant une bonne stabilité. La marque indique une vitesse de pointe de 120 km/h, qu’il est plus difficile d’atteindre, selon la route. Dans mon cas, j’ai plafonné à 110 km/h, ce qui reste correct pour ce genre de scooter.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

La bulle proposée de série n’est pas nécessairement adaptée aux voies rapides, de par sa trop faible hauteur : il faut donc songer à la remplacer si vous comptez fréquemment emprunter les voies rapides.

Deux modes de conduite sont proposés, un normal et un plus économe, limitant les accélérations et ainsi l’utilisation de la batterie, mais qui se révèle très utile pour les déplacements du quotidien, comme sur le périphérique parisien.

De manière assez étrange, Eccity a préféré se passer entièrement de freinage régénératif sur ce deux-roues, ce qui est assez surprenant, notamment en termes de sensations de conduite, puisque le fait de relâcher l’accélérateur ne freine pas. Les habitués de scooters thermiques seront ravis, mais ceux qui cherchent une vraie expérience électrique seront quelque peu déçus.

En ville, le Model 3 se débrouille bien, même s’il est parfois un peu trop imposant pour faire de l’interfile ou manœuvrer. On peut également lui reprocher sa suspension quelque peu ferme, qui a toutefois le mérite d’être ajustable pour correspondre à vos attentes.

Terminons par la marche arrière, qui est heureusement proposée de série, facilitant le stationnement de l’engin. Sa conception est cependant discutable, Eccity ayant choisi un sélecteur qu’il est très facile d’oublier sur la position R et donc d’accélérer dans le mauvais sens de marche. Il convient donc de prêter attention à l’écran pendant les manœuvres.

Autonomie et recharge

La marque promet une autonomie d’environ 100 km, qui est loin d’être exagérée. En effet celle-ci n’est pas surestimée et se révèle assez juste au quotidien. Il faut bien sûr la moduler selon le mode de conduite, les routes empruntées et même la température, qui sont autant d’éléments qui ont un impact significatif sur l’utilisation d’énergie.

Eccity propose également une charge rapide qui ne dure qu’environ trois à quatre heures, ce qui est louable étant donné l’autonomie obtenue. Malheureusement, la batterie n’est pas amovible et il faut donc brancher directement le scooter à une prise électrique afin de le recharger.

Prix et disponibilité

Le Model 3 est un produit unique, issu de l’ingénierie française, qui se veut assez haut de gamme. Malheureusement, son prix est trop élevé comparativement à la concurrence, ce qui peut rebuter beaucoup d’acquéreurs potentiels.

Ainsi, son tarif de base est affiché à 11 988 euros en coloris blanc (12 178 euros en coloris Champagne et Noir) , ce qui est très proche de celui du BMW CE04, sans que les prestations et finitions soient comparables.

À titre de consolation, la marque avance le bonus national de 900 euros, réduisant le prix à 11 268 euros, ce qui reste très significatif. C’est dommage, car le scooter a du potentiel, mais son prix prohibitif lui empêche très certainement de conquérir le marché.

N’oublions pas non plus qu’à un tel tarif, le client est en droit d’être exigeant, et le Model 3 manque de certains atouts, comme par exemple des finitions plus haut de gamme et une application connectée, pour être plus convaincant.