Les scooters électriques Askoll se refont une beauté et une cure d’autonomie

Mieux équipé, l’Askoll XKP améliore les scooters électriques eS en conservant poids plume et bonne autonomie, le tout Made in Italy.

Beaucoup d’entre vous n’ont peut-être jamais entendu parler d’Askoll. Or, si vous avez parcouru les rues parisiennes, vous avez surement croisé ses scooters électriques bleu et blanc, fournissant le libre-service Cooltra. C’est justement ce modèle, disponible en équivalent 50 cm3 (eS2) et 125 cm3 (eS3), qui évolue pour l’année 2023. Il a été présenté à Paris au Salon Autonomy cette semaine, aux côtés de la trottinette Scoo3.

Un Askoll XKP bien mieux équipé

L’Askoll eS entre donc dans une nouvelle phase. Extérieurement, difficile de noter les différences au premier coup d’œil, mais elle sont pourtant conséquentes. Au point même de changer le nom, le scooter électrique devenant Askoll XKP, pour “escape” ou “échapper”.

Le deux-roues italien opère désormais avec un phare rond, des garde-boues avant plus enveloppants mais raccourcis, de nouveaux feux arrière sur l’extension tronquée. Amélioration sensible, les roues 16 pouces adoptent des nouveaux pneus élargis, surtout à l’arrière (110/70 vs 90/80), ainsi qu’un freinage à deux disques avant 220 mm et arrière 160 mm. Le prédécesseur comptait sur un disque avant 190 mm et un tambour arrière.

Le nouvel Askoll XKP 2023 – Source : Askoll L’actuel Askoll eS2 – Source – Askoll

Sur le guidon, on note un nouvel écran moderne de diagonale 5,5 pouces, affichant les informations essentielles : vitesse, autonomie restante, jauge de batterie, kilométrage, heure, température, mode en cours et indicateurs divers. Connecté, l’Askoll XKP envoie sa position GPS via l’application et enregistre les données de conduite. Précisons que le poids plume augmente de 4 kg (hors batterie), soit 71 kg contre 67 kg auparavant. Il reste donc plus léger que le NGS2 testé récemment.

Double versions pour double batteries

Sous la nouvelle robe 2023, le scooter électrique conserve sa partie électrique, inchangée. La version L1 pour permis AM, évolution de l’eS2, dispose d’un moteur de 2,2 kW et 158 Nm de couple pour atteindre 45 km/h au maximum. La version L3 peut atteindre 66 km/h via 2,7 kW de puissance et 130 Nm de couple.

Nouveauté, les deux Askoll XKP possèdent de base deux batteries amovibles cumulant 2,8 kWh (et non plus une seule de base sur la L1), de quoi parcourir 87 et 93 km par charge (contre 81 et 96 km auparavant). Chaque batterie, pesant 8 kg, nécessite environ 6h de charge complète selon la marque.

L’Askoll XKP arrive très rapidement, puisque la marque annonce une disponibilité pour ce printemps 2023, en Italie. En France, le PDG Gian Franco Nanni nous annonce une sortie dans le courant de l’année. Pas encore de prix ni de présence sur le site officiel.

Or, le scooter électrique devrait tourner à environ 4 500 euros pour la version L1 et 5 000 eurs en L3. Un tarif estimé sur base des versions actuelles eS2 (4 390 euros avec 2 batteries) et eS3 (4 890 euros). Enfin, ces scooters électriques restent de fabrication italienne, comme les modèles précédents.

